HLV Hoàng Văn Phúc chỉ ra điều ĐT nữ Việt Nam cần cải thiện sau trận ra quân

HLV trưởng Hoàng Văn Phúc cho rằng các cầu thủ cần có sự tự tin và chủ động hơn ngay từ thời điểm nhập cuộc

ĐT nữ Việt Nam đã có trận đấu không dễ dàng trước Đài Bắc Trung Hoa khi để đối thủ dẫn trước hai bàn.

Phải đến phút 85, Thanh Nhã mới ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Những nỗ lực trong thời gian còn lại không đủ để thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tìm được bàn gỡ.

Nhìn lại trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng một trong những vấn đề ĐT nữ Việt Nam cần cải thiện là tâm lý và khả năng chủ động ngay từ những phút đầu. Trong đội hình hiện tại có nhiều cầu thủ trẻ, chưa tích lũy nhiều kinh nghiệm tại các sân chơi quốc tế lớn.

“Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở những giải đấu quốc tế lớn, nên việc giúp các cầu thủ có sự tự tin, chủ động ngay từ đầu trận là điều rất quan trọng”, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

Dù không có được kết quả như mong muốn, nhà cầm quân của ĐT nữ Việt Nam đánh giá trận đấu mang lại những trải nghiệm cần thiết cho các cầu thủ trẻ. Đáng chú ý, sau khi bị dẫn bàn, đội đã có những điều chỉnh và thể hiện bộ mặt tích cực hơn trong hiệp 2.

“Qua trận đấu hôm nay, các cầu thủ cũng đã có thêm một trải nghiệm quý giá. Đặc biệt, sau khi bị dẫn bàn, toàn đội đã có sự điều chỉnh và thi đấu tốt hơn trong hiệp 2, chủ động áp sát và tạo được nhiều cơ hội. Đây là điều đáng ghi nhận và cũng là cơ sở để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện đội bóng trong những trận đấu tới”, ông nhận xét.

HLV Hoàng Văn Phúc cũng dành những đánh giá tích cực cho các cầu thủ trẻ như Minh Chuyên, Vũ Thị Hoa và Nguyễn Phương. Theo ông, những gương mặt này đang tiến bộ nhanh và khi được trao cơ hội đã thể hiện được sự tự tin, qua đó giúp ĐT nữ Việt Nam có thêm những phương án trên mặt trận tấn công.

Một điểm sáng khác là sự trở lại của Thanh Nhã sau thời gian dài chấn thương. Được tung vào sân, tiền đạo này ghi bàn ở phút 85, thắp lại hy vọng cho ĐT nữ Việt Nam trong những phút cuối.

“Thanh Nhã trở lại với thể trạng khá tốt. Ở tình huống ghi bàn, em vẫn duy trì được nền tảng thể lực, quan sát tốt khoảng trống và dứt điểm thành công. Tôi rất mong đội tuyển Việt Nam sẽ còn có nhiều bàn thắng như vậy”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

HLV Hoàng Văn Phúc cũng đánh giá cao sự tiến bộ của những nhân tố trẻ được trao cơ hội

Sau trận ra quân, thử thách tiếp theo của ĐT nữ Việt Nam còn lớn hơn khi đối thủ là chủ nhà Nhật Bản vào ngày 17.9. HLV Hoàng Văn Phúc xác định Ban huấn luyện sẽ phân tích kỹ đối thủ để lựa chọn cách tiếp cận phù hợp, trong đó khả năng phòng ngự chủ động và chuyển đổi trạng thái nhanh sẽ được chú trọng.

“Chắc chắn đội tuyển Nhật Bản sẽ tốt hơn Đài Bắc Trung Hoa. Chúng tôi sẽ phân tích và chuẩn bị lối chơi cho ĐT nữ Việt Nam một cách hợp lý hơn.

Có thể chúng tôi chơi phòng ngự nhưng phòng ngự một cách chủ động. Khi có tình huống, chúng tôi sẽ chuyển đổi nhanh. Và sẽ làm tâm lý, cụ thể là làm tư tưởng cho các cầu thủ nhập cuộc một cách chủ động hơn”, HLV Hoàng Văn Phúc nhấn mạnh.

Sau cuộc đối đầu với chủ nhà Nhật Bản, ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở lượt trận cuối vào ngày 21.9. Với cục diện hiện tại, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc cần nhanh chóng khắc phục những hạn chế ở trận ra quân, đồng thời phát huy sự chủ động và những tín hiệu tích cực đã thể hiện trong hiệp 2 để tiếp tục cạnh tranh tại ASIAD 2026.