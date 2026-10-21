HLV Hoàng Anh Tuấn đề cao tư duy sáng tạo của U15 Việt Nam trước sân chơi thế giới

U15 Việt Nam tập trung tập luyện từ 22.9 để chuẩn bị cho FIFA U15 World Cup & Festival 2026

Trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn đặc biệt nhấn mạnh vai trò của tư duy chơi bóng đối với sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ.

Theo ông, bên cạnh nền tảng thể lực, kỹ thuật và kiến thức chuyên môn, cầu thủ cần được khuyến khích chủ động đưa ra quyết định, linh hoạt xử lý tình huống thay vì chỉ thực hiện những phương án có sẵn.

“Bóng đá cần chuyên môn, thể lực và kỹ thuật, nhưng tư duy cũng cực kỳ quan trọng. Cầu thủ phải biết tự xử lý trên sân, tạo ra những biến hóa về chiến thuật.

Chúng tôi muốn khuyến khích các em sáng tạo, tạo ra đột biến. Đó là nền tảng cho sự phát triển của các cầu thủ trong hiện tại và tương lai”, HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.

Quan điểm này cũng cho thấy định hướng phát triển cầu thủ trẻ của ban huấn luyện U15 Việt Nam, trong đó kết quả thi đấu không phải thước đo duy nhất.

Quan trọng hơn, mỗi trận đấu cần trở thành cơ hội để các cầu thủ rèn luyện bản lĩnh, nâng cao khả năng quan sát và đưa ra những quyết định phù hợp trước các đối thủ có phong cách chơi bóng khác nhau.

FIFA U15 World Cup & Festival 2026 là lần đầu tiên giải đấu được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tổ chức, với thông điệp “Give Every Talent a Chance” (Trao cơ hội cho mọi tài năng).

HLV Hoàng Anh Tuấn theo dõi, hướng dẫn các cầu thủ U15 Việt Nam trong buổi tập

Điểm đáng chú ý là thể thức Festival, cho phép các đội tiếp tục thi đấu qua nhiều giai đoạn thay vì sớm dừng cuộc chơi sau những kết quả không thuận lợi.

Cách tổ chức này hướng tới việc tạo thêm cơ hội cọ xát cho các cầu thủ trẻ, đồng thời khuyến khích giao lưu, học hỏi và phát triển năng lực trong môi trường bóng đá quốc tế.

Theo kết quả phân bảng, U15 Việt Nam nằm ở bảng R cùng Bosnia và Herzegovina, Brunei, Guyana, Iran và Mauritius. Việc gặp gỡ các đối thủ đến từ nhiều khu vực được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam mở rộng kinh nghiệm, thích nghi với những yêu cầu chiến thuật và cường độ thi đấu khác nhau.

Hành trình tại Azerbaijan vì thế không chỉ mang ý nghĩa tham dự một giải đấu quốc tế. Đây còn là dịp để U15 Việt Nam kiểm nghiệm quá trình đào tạo, giúp các cầu thủ trẻ tích lũy trải nghiệm và từng bước hoàn thiện những phẩm chất cần thiết cho chặng đường phát triển phía trước.