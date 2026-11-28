HAGL đã trải qua một trận đấu đầy cảm xúc trên sân của CA TPHCM. Bị dẫn 0-2 sau hai bàn thắng của Jason Cummings, đội bóng phố Núi không buông xuôi mà vùng lên mạnh mẽ. Julio Cesar và Matheus Lucas liên tiếp lập công để đưa trận đấu trở về thế cân bằng, trước khi Thanh Long và Minh Tâm ghi thêm hai bàn, ấn định chiến thắng 4-2.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Lê Quang Trãi chia sẻ: “Cảm xúc của tôi rất sung sướng khi chúng tôi có chiến thắng. Khi bước vào trận đấu, HAGL gặp rất nhiều khó khăn khi bị dẫn 0-2. Tuy nhiên, toàn đội đã nỗ lực để san bằng tỷ số 2-2, sau đó giành chiến thắng 4-2 trong hiệp hai. Đây là chiến thắng của tập thể. Tất cả cầu thủ đều đã dốc sức và cố gắng trên sân để có được kết quả này”.

HLV Lê Quang Trãi không giấu được niềm vui sau khi HAGL tạo nên màn ngược dòng khó tin, đánh bại CA TPHCM với tỷ số 4-2 dù có thời điểm bị dẫn trước hai bàn. Ảnh: HAGL

Nhà cầm quân HAGL cũng tiết lộ đội bóng đã có sự chuẩn bị để khai thác điểm yếu thể lực của Quang Kiệt. Theo ông, qua phân tích thời lượng thi đấu trong thời gian qua, ban huấn luyện nhận thấy cầu thủ này có thể gặp tình trạng mệt mỏi. Vì vậy, HAGL xác định đây là một trong những điểm có thể tận dụng.

Dù giành chiến thắng quan trọng, HLV Lê Quang Trãi vẫn thận trọng khi nói về mục tiêu của đội bóng. HAGL mới có 9 điểm và chưa tạo được khoảng cách an toàn với các đội ở nhóm cuối bảng. Ông nhấn mạnh mùa giải vẫn còn nhiều vòng đấu, do đó toàn đội phải tiếp tục nỗ lực để tích lũy điểm số và cải thiện vị trí.

Đề cập đến các cầu thủ trẻ được đề cử ở cuộc đua Quả bóng vàng, trong đó có Minh Tâm và thủ môn Trần Trung Kiên, HLV Lê Quang Trãi cho biết HAGL luôn kiên định với định hướng tạo điều kiện để cầu thủ trẻ được thi đấu và phát triển. Ông dành lời khen cho Trung Kiên sau màn trình diễn xuất sắc, với nhiều pha cứu thua quan trọng trước CA TPHCM.

Ở chiều ngược lại, HLV Arthur Diles không giấu được sự thất vọng. Nhà cầm quân CA TPHCM cho rằng đội bóng đã đánh mất thế trận chỉ trong hai phút cuối hiệp một.

“Chúng tôi đã lơ là trong hai phút cuối hiệp một. Đội bóng chơi rất tốt trước đó, nhưng chỉ hai phút mất tập trung đã làm thay đổi trận đấu. Tôi cảm thấy rất thất vọng với kết quả này. Tuy nhiên, về lối chơi, CA TPHCM đã có một hiệp một khá áp đảo”, HLV Arthur Diles chia sẻ.

CA TPHCM thua 2-4 dù dẫn trước 2 bàn. Ảnh: CLB CA TPHCM

Ông cũng đánh giá cao màn trình diễn của Jason Cummings, người ghi hai bàn cho đội chủ nhà, đồng thời cho biết sẽ xem lại trận đấu để rút kinh nghiệm. HLV Arthur tiết lộ Tiến Linh gặp vấn đề đau nhẹ nên ban huấn luyện quyết định điều chỉnh đội hình, trao suất đá chính cho Cummings. Trong khi đó, Ngô Đăng Khoa cần tiếp tục nỗ lực để cạnh tranh vị trí trong đội hình.

Trận thua này khiến CA TPHCM tiếp tục đối mặt với áp lực sau chuỗi kết quả không tốt, trong khi HAGL có thêm cú hích tinh thần quan trọng. Màn ngược dòng tại sân khách cho thấy đội bóng phố Núi vẫn có thể tạo ra khác biệt khi duy trì được tinh thần chiến đấu và sự tập trung trong những thời điểm khó khăn.