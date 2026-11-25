Trước hết, cần khẳng định rằng tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Kim Sang Sik là phương án tốt nhất với tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Chuyện tìm người mới chỉ nên xảy ra khi hai bên không ký hợp đồng, vì ông Kim thực sự phù hợp nhất với tuyển Việt Nam.

Thành công trong bóng đá không chỉ được đo bằng những chiếc cúp, mà còn nằm ở sự ổn định và khả năng xây dựng một tập thể đủ sức đi đường dài. HLV Kim Sang Sik đã mang đến cho bóng đá Việt Nam nhiều thành công lẫn dấu ấn kể từ khi nhậm chức vào tháng 5/2024. Vì thế, nếu phải tìm người thay thế ông, VFF sẽ đối diện một bài toán không đơn giản.

Nếu HLV Kim Sang Sik chia tay, bóng đá Việt Nam có thể tính đến ba phương án gồm Hajime Moriyasu, Mano Polking và Park Hang Seo. Ảnh: Lê Phong

Hajime Moriyasu là cái tên đáng chú ý đầu tiên. Nhà cầm quân người Nhật Bản đã khép lại tám năm dẫn dắt đội tuyển quốc gia sau trận đấu với Paraguay ngày 18/11. Ông từng giúp Nhật Bản đánh bại Đức và Tây Ban Nha tại World Cup 2022, đồng thời xây dựng một đội tuyển có bản sắc và khả năng cạnh tranh ở đẳng cấp cao. Moriyasu sở hữu kinh nghiệm quốc tế mà bóng đá Việt Nam khó có thể bỏ qua. Tuy nhiên, việc một HLV từng dẫn dắt Nhật Bản có chấp nhận đến Đông Nam Á làm việc hay không vẫn là dấu hỏi lớn.

Mano Polking là phương án đáng cân nhắc. Nhà cầm quân mang hai dòng máu Đức và Brazil từng hai lần đưa tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup, đồng thời có kinh nghiệm làm việc tại V.League. Ông hiểu bóng đá Đông Nam Á, xây dựng lối chơi tấn công ấn tượng. Nếu cần một HLV không mất quá nhiều thời gian thích nghi với môi trường bóng đá Việt Nam, HLV Polking là cái tên đáng nhắc đến. Vấn đề quan trọng là ông đang thành công cùng CLB CAHN, và rất khó để thay đổi công việc.

Một lựa chọn khác là tái hợp với HLV Park Hang Seo, vì quá khứ từng có một số HLV có hai lần dẫn dắt tuyển Việt Nam. Ông từng đưa tuyển Việt Nam đến những cột mốc lịch sử, từ ngôi á quân U23 châu Á 2018 đến chức vô địch AFF Cup. Sự am hiểu cầu thủ và văn hóa bóng đá Việt Nam là lợi thế rất lớn của chiến lược gia người Hàn Quốc. Dù vậy, ông Park đã làm việc tại CLB Kanchanaburi Power FC của Thái Lan.

HLV Polking rất khó dẫn tuyển Việt Nam. Ảnh: CLB CAHN

Ba cái tên, ba hướng đi khác nhau, nhưng câu chuyện quan trọng nhất vẫn là tương lai của HLV Kim Sang Sik. Nhà cầm quân Hàn Quốc đã giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024 và 2026, đồng thời cùng các đội U23 giành nhiều thành tích đáng kể. Những kết quả ấy cho thấy ông đã tạo được nền tảng và làm rất tốt công việc.

Bóng đá Việt Nam cần tham vọng vươn tầm châu Á, nhưng cũng cần sự ổn định để phát triển sau những thành công đã đạt được. Nếu tìm được tiếng nói chung về chế độ đãi ngộ, mục tiêu và kế hoạch dài hạn, gia hạn hợp đồng với HLV Kim Sang Sik vẫn là phương án tốt nhất.