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Một đội tuyển không phải lúc nào cũng cần HLV nổi tiếng nhất, giỏi nhất trên lý thuyết, mà cần người phù hợp nhất với cầu thủ, môi trường và tham vọng của mình. Hajime Moriyasu có thể là nhà cầm quân đẳng cấp hàng đầu châu Á, nhưng nếu đặt lên bàn cân với HLV Kim Sang Sik ở khả năng dẫn dắt tuyển Việt Nam, danh tiếng chưa chắc là yếu tố quyết định.

Moriyasu sở hữu hồ sơ khiến bất kỳ đội tuyển nào ở châu Á cũng phải chú ý. Ông từng đưa Nhật Bản vượt qua Đức và Tây Ban Nha tại World Cup 2022, xây dựng một tập thể có bản lĩnh, tư duy chiến thuật hiện đại và khả năng cạnh tranh với những nền bóng đá hàng đầu thế giới. Nếu VFF tìm kiếm một HLV để nâng tầm đội tuyển bằng kinh nghiệm quốc tế, Moriyasu rõ ràng là cái tên đáng mơ ước.

HLV Hajime Moriyasu sở hữu đẳng cấp hàng đầu châu Á, nhưng tuyển Việt Nam cần một người phù hợp hơn là chỉ một HLV danh tiếng, và HLV Kim Sang Sik đã chứng minh điều đó. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, bóng đá không đơn giản là chọn HLV có CV đẹp nhất sẽ thành công. Một nhà cầm quân có thể thành công ở Nhật Bản, nhưng chưa chắc tìm được công thức chiến thắng tại Việt Nam. Sự khác biệt về cầu thủ, văn hóa bóng đá, cách vận hành đội tuyển, áp lực truyền thông và cả khả năng thích nghi với môi trường Đông Nam Á đều là những bài toán không thể giải quyết chỉ bằng danh tiếng.

Đó cũng là lý do HLV Kim Sang Sik có lợi thế mà bất kỳ ứng viên nào, kể cả Moriyasu, đều khó sở hữu ngay khi đặt chân đến Việt Nam. HLV Kim Sang Sik đã trải qua quá trình làm việc, hiểu cầu thủ, biết những điểm mạnh, điểm yếu của bóng đá Việt Nam và quan trọng nhất là đã chứng minh được năng lực bằng thành công thực tế. Ông không cần thời gian để bắt đầu xây dựng niềm tin từ con số không.

Với HLV Kim Sang Sik, bóng đá Việt Nam đã có một nền tảng để tiếp tục phát triển. Những danh hiệu, sự gắn kết trong đội tuyển và niềm tin của cầu thủ là thành quả không thể xem nhẹ. Nếu thay đổi HLV, bóng đá Việt Nam không chỉ đổi người ngồi trên băng ghế chỉ đạo, mà còn phải chấp nhận khả năng thay đổi hệ thống vận hành, cách tiếp cận và những gì đang được xây dựng. Một HLV mới có thể mang đến ý tưởng tốt hơn, nhưng cũng có thể cần rất nhiều thời gian để tìm ra sự phù hợp.

Moriyasu có thể giỏi hơn Kim Sang Sik về kinh nghiệm ở sân chơi World Cup, nhưng câu hỏi dành cho bóng đá Việt Nam không phải ai có đẳng cấp cao hơn. Điều quan trọng là ai có thể giúp tuyển Việt Nam tiếp tục chiến thắng, duy trì sự ổn định và tiến xa hơn từ nền tảng hiện tại. Đó là hai câu hỏi hoàn toàn khác nhau.

HLV Kim Sang Sik đã có nhiều thành công. Ảnh: ASEAN United FC

Bóng đá Việt Nam từng không thiếu những kỳ vọng lớn dành cho các HLV danh tiếng, ví dụ như HLV Troussier. Nhưng tên tuổi không tự động tạo ra thành công, cũng như việc một nhà cầm quân từng chiến thắng ở môi trường khác không bảo đảm ông sẽ lặp lại điều đó tại Việt Nam.

Nếu HLV Kim Sang Sik và VFF ngồi lại, tìm được tiếng nói chung, tiếp tục hợp tác vẫn là phương án tốt nhất. Moriyasu là một ứng viên đẳng cấp, thậm chí có thể là HLV hàng đầu châu Á, nhưng tuyển Việt Nam không cần thay đổi chỉ để sở hữu một cái tên lớn hơn. Bởi trong bóng đá, chọn đúng người đôi khi quan trọng hơn chọn người giỏi nhất. Một HLV phù hợp mới là người có thể đưa một đội bóng đi xa nhất.