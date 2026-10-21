HLV Flick chỉ lý do khiến Barca bại trận trước PSG

Trên sân Parc des Princes, Barca nhận thất bại đầu tiên của mùa giải, với tỷ số 2-4 trước PSG, tại sân chơi Champions League. Đây là trận đấu mà Hansi Flick không có được đội hình tốt nhất, vì tổn thất nơi hàng thủ, nhất là trụ cột tuyến giữa, Rodri bất ngờ không thể ra sân ngay từ đầu.

HLV Hansi Flick (phải) cùng học trò đã phải chịu trận thua đầu tiên của mùa giải, trước PSG của Luis Enrique. Ảnh: FCB

Vị thuyền trưởng người Đức thừa nhận Barca đã mắc sai lầm, sự mệt mỏi về thể chất của các cầu thủ ảnh hưởng đến màn trình diễn của họ. Nhưng ông cũng thẳng thắn rằng, không thể lấy đó làm cớ để đổ lỗi cho thất bại.

Trước khi hành quân đến Pháp, lịch trình của Barca bị đảo lộn bởi thời tiết. Cụ thể, sau trận thắng 5-2 Real Betis cuối tuần qua, theo kế hoạch họ bay trở lại Barcelona, nhưng rốt cuộc đã phải ở lại qua đêm tại Sevilla, do mưa bão.

“Tôi nghĩ đây là trận đấu tuyệt vời cho cả 2 đội. Barca đã mắc những sai lầm và để mất bóng, đây là những điều chúng tôi cần phải mổ xẻ. PSG đã cho thấy họ giỏi hơn chúng tôi. Barca thua nhưng rút ra được rất nhiều điều từ cuộc đấu này.

Lamine Yamal ghi bàn nhưng Barca vẫn bại trận. Ảnh: FCB

Barca hôm nay không được sung sức, dẫn đến mắc một số sai lầm. Chúng tôi đã không hồi phục đủ. Nhưng đó không phải là lời bào chữa, chỉ là để hiểu hơn vì sao Barca không thể hiện được phong độ tốt nhất ở trận đấu với PSG”.

HLV Flick cũng thấy rằng Barca cần xem lại về khả năng phòng ngự của mình: “Trong những phút cuối, khi PSG đang dẫn 3-2, tôi nghĩ toàn đội đã chơi khá tệ”.

Nhưng ông nói thêm: “Tuy thua cuộc nhưng tôi nhìn thấy một số điều tốt từ đội và một số khía cạnh Barca cần phải cải thiện. Chúng tôi cần phải chơi bình tĩnh và kết nối tốt hơn”.

Thuyền trưởng Barca cho thấy sự bình tĩnh và lạc quan: “Danh hiệu Champions League không được quyết định vào tháng 10 mà nó sẽ đến vào tháng 6 năm sau”.