HLV Flick cán mốc 100 chiến thắng cùng Barcelona

Dấu mốc đặc biệt đến với nhà cầm quân người Đức trong bối cảnh Barcelona vừa trải qua 2 thất bại liên tiếp trước PSG và Real Madrid.

Khó khăn còn chồng chất trước cuộc đối đầu với Alaves khi đội chủ sân Camp Nou vắng 4 hậu vệ, buộc HLV Hansi Flick phải kéo tiền vệ Frenkie de Jong xuống đá trung vệ và trao cơ hội ra mắt đội một cho cầu thủ trẻ Brian Farinas.

HLV Hansi Flick cán mốc 100 chiến thắng cùng Barcelona sau trận thắng Alaves 6-1 hôm 1/11 (giờ Hà Nội). Ảnh: EFE.

Dù hàng thủ chắp vá, Barcelona vẫn áp đảo đối phương bằng những pha phối hợp tấn công sắc bén. Ngay bàn mở tỷ số, 9 cầu thủ chủ nhà đã tham gia vào chuỗi 15 đường chuyền, kết thúc bằng pha kiến tạo của tiền vệ Fermin López để tiền đạo Raphinha lập công.

Tiền vệ Fermin sau đó tự mình ghi bàn, trước khi tiếp tục dọn cỗ cho Raphinha hoàn tất cú đúp. Cùng pha lập công của tiền đạo Lamine Yamal ở cuối hiệp, đội chủ sân Camp Nou tạo cách biệt 4 bàn chỉ sau 45 phút.

Đáng chú ý, Fermin trở thành cầu thủ thứ 2 tại La Liga mùa này góp dấu giày vào 3 bàn thắng ngay trong hiệp một. Trong khi đó, cú đúp giúp Raphinha nâng thành tích lên 15 bàn sau 11 vòng, cân bằng cột mốc từng được Lionel Messi và Cesar Rodriguez thiết lập trong lịch sử Barcelona.

Sang hiệp hai, Yamal tiếp tục tỏa sáng với pha bấm bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn Antonio Sivera. Bàn thắng ban đầu bị từ chối vì lỗi việt vị, nhưng được công nhận sau khi trọng tài tham khảo VAR.

Cầu thủ vào thay người Anthony Gordon sau đó ghi bàn thứ 6 cho Barcelona, trước khi tiền đạo Mariano Diaz rút ngắn tỷ số còn 1-6 cho Alaves.

Tiền đạo Raphinha (phải) và Lamine Yamal ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Reuters.

Chiến thắng tưng bừng giúp đội bóng xứ Catalan chặn đứng mạch 2 trận thua, đồng thời giữ ngôi đầu La Liga với 30 điểm sau 11 vòng, hơn Atletico Madrid 2 điểm.

Riêng HLV Flick trở thành nhà cầm quân thứ 8 trong lịch sử Barcelona đạt 100 chiến thắng trên mọi đấu trường. Chiến lược gia người Đức cũng đứng thứ 2 về tốc độ chạm mốc, chỉ sau HLV Luis Enrique, người cần 126 trận để đạt thành tích tương tự.