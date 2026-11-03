HLV Filipe Luis vỡ mộng tại Pháp

Monaco trải qua 4 trận không biết mùi chiến thắng. Ảnh: Reuters.

Khởi đầu đầy hứa hẹn của Filipe Luis tại Pháp đang dần trở thành nỗi thất vọng. Monaco từng trải qua 6 vòng đầu Ligue 1 mà không thua trận nào. Nhưng hiện tại, đội bóng của chiến lược gia người Brazil đã đánh mất sự ổn định và liên tiếp đánh rơi điểm số.

Chuyến làm khách trên sân Paris FC tiếp tục phơi bày những vấn đề của Monaco. Đội khách để đối thủ dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một. Lassine Sinayoko là người gieo sầu cho thầy trò Filipe Luis với cú đúp bàn thắng.

Nhà cầm quân người Brazil cố gắng xoay chuyển tình thế bằng những điều chỉnh nhân sự. Folarin Balogun được tung vào sân và nhanh chóng ghi bàn rút ngắn cách biệt cho Monaco trong hiệp hai. Tuy nhiên, hy vọng giành điểm của đội khách không kéo dài lâu. Pablo Pagis ghi bàn thắng thứ ba cho Paris FC, ấn định tỷ số 3-1.

Đây là trận thứ tư liên tiếp Monaco không biết đến chiến thắng tại Ligue 1. Chuỗi phong độ trái ngược hoàn toàn với giai đoạn đầu mùa khiến đội bóng của Filipe Luis tụt lại trong cuộc đua ở nhóm đầu.

Thất bại này còn khiến Monaco bị chính Paris FC vượt mặt trên bảng xếp hạng. Đội bóng thủ đô Paris vươn lên vị trí thứ tư với 17 điểm. Trong khi đó, Monaco đứng thứ bảy với 15 điểm, kém PSG 5 điểm và Lille 3 điểm.

Chuỗi trận không thắng là lời cảnh báo rõ ràng dành cho Filipe Luis. Nhà cầm quân người Brazil cần sớm tìm ra lời giải nếu không muốn khởi đầu mùa giải đầy kỳ vọng nhanh chóng biến thành một cuộc khủng hoảng phong độ.

Phát biểu của Enrique sau chiến thắng Barcelona Dù cùng PSG thống trị Champions League hai mùa gần nhất, HLV Luis Enrique vẫn cho thấy sự khiêm tốn và dí dỏm trong phát biểu sau chiến thắng 4-2 trước Barcelona sáng 21/10.