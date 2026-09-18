HLV đội tuyển Anh Thomas Tuchel gọi lại Cole Palmer và Alexander-Arnold, trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ

Sau khi bảng danh sách đội tuyển Anh được công bố, hai cái tên thi đấu xuất sắc ở đầu mùa giải mới này là Cole Palmer và Trent Alexander-Arnold được nhắc đến nhiều nhất.

Cả hai đã được Tuchel gọi trở lại đội tuyển Anh sau khi vắng mặt tại World Cup 2026 vừa diễn ra.

Palmer từng bị loại khỏi đội hình tuyển Anh sau một mùa giải 2025-2026 không thực sự thành công cùng Chelsea.

Tuy nhiên, tiền vệ này đã đượcTuchel gọi trở lại nhờ màn khởi đầu ấn tượng ở mùa giải hiện tại dưới thời HLV Xabi Alonso. Palmer đã ghi 4 bàn và có 2 pha kiến tạo trên mọi đấu trường.

Anh sẽ có cơ hội thi đấu cùng người đồng đội và bạn thân Morgan Rogers trong màu áo tuyển Anh.

Cole Palmer đã trở lại đội tuyển Anh sau khi vắng mặt tại World Cup. Ảnh: Getty

Trong khi đó, Alexander-Arnold cũng từng bất ngờ bị loại khỏi đội hình dự World Cup dù tuyển Anh thiếu những lựa chọn chất lượng ở vị trí hậu vệ phải.

Mùa giải mới, hậu vệ của Real Madrid đã có 3 lần đá chính dưới thời Jose Mourinho. Anh thi đấu tổng cộng 310 phút và có 1 pha kiến tạo.

Trent Alexander-Arnold cũng đã trở lại đội tuyển Anh. Ảnh: Getty

Cả hai sẽ cùng tuyển Anh dưới thời Tuchel chinh chiến các trận đấu tại Nations League gặp Tây Ban Nha, Croatia và Cộng hòa Séc.

Tuyển Anh trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ

Tài năng trẻ của Liverpool, Rio Ngumoha, 18 tuổi, và tiền vệ Alex Scott, 23 tuổi, của Bournemouth cũng được triệu tập sau khi góp mặt trong quá trình chuẩn bị của đội tuyển Anh cho World Cup.

Ngôi sao trẻ của Liverpool, Rio Ngumoha, cũng đã lọt vào danh sách. Ảnh: Getty

Ngumoha đã có 3 lần ra sân cho Liverpool dưới thời HLV Andoni Iraola và gây ấn tượng với lối chơi năng nổ. Scott cũng đá chính cả 5 trận của Bournemouth kể từ đầu mùa. Anh ghi 1 bàn và có 1 pha kiến tạo trong chiến thắng 2-1 trước Real Sociedad tại Europa League.

Việc Tuchel trao cơ hội cho những gương mặt trẻ phù hợp với những chia sẻ của ông trong cuộc phỏng vấn với cựu tuyển thủ Anh Daniel Sturridge hồi đầu tuần.

"Tôi rất hào hứng khi có những cầu thủ trẻ mới gia nhập đội và họ có thể học hỏi", Tuchel nói.

Nhiều trụ cột vắng mặt vì chấn thương và thể lực

Một số cầu thủ từng góp mặt trong đội hình tuyển Anh tại World Cup sẽ không thể tham dự đợt tập trung lần này.

John Stones là một trong những cái tên đáng chú ý nhất. Trung vệ này dính chấn thương đùi khi thi đấu cho Inter Milan và không thể lên tuyển.

Đồng đội của Stones tại Inter Milan, Djed Spence, cũng vắng mặt do chưa ra sân trận nào owe mùa giải mới vì vấn đề thể lực.

Dan Burn của Newcastle cũng không được triệu tập. Trong khi đó, Ivan Toney và Ollie Watkins, Reece James cũng không có tên trong danh sách.

Jordan Henderson, hiện khoác áo Chelsea, cũng không được triệu tập sau những tranh luận xung quanh việc anh góp mặt trong đội hình tuyển Anh dự World Cup.

Thủ môn Dean Henderson không thể góp mặt vì chấn thương mắt cá chân. Người được lựa chọn thay thế anh là Jason Steele của Brighton.

Tuchel hướng đến một thế hệ mới của tuyển Anh

Sau World Cup, Tuchel đang có cơ hội làm mới đội tuyển Anh bằng sự kết hợp giữa những trụ cột giàu kinh nghiệm và các cầu thủ trẻ. Chiến lược gia người Đức nhấn mạnh rằng các tuyển thủ Anh sẽ trở lại với quyết tâm cao khi bước vào những thử thách tiếp theo.

Thomas Tuchel đã công bố đội hình cho các trận đấu với Tây Ban Nha, Croatia và Cộng hòa Séc. Ảnh: PA

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của những trận đấu sắp tới đối với quá trình chuẩn bị của đội tuyển Anh, khi vừa đánh bại Pháp, và có cơ hội đánh bại Tây Ban Nha ngay trên sân nhà.

Tuchel cho rằng những kết quả tích cực là nền tảng để tuyển Anh tiếp tục xây dựng đội hình và hướng tới các mục tiêu tiếp theo.

Danh sách đội tuyển Anh được triệu tập cho Nations League

Thủ môn: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton & Hove Albion), James Trafford (Leeds United)

Hậu vệ: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Trevoh Chalobah (Como), Marc Guehi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Arsenal), Tino Livramento (Newcastle United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarrell Quansah (Bayer Leverkusen)

Tiền vệ: Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Alex Scott (AFC Bournemouth)

Tiền đạo: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern Munich), Rio Ngumoha (Liverpool), Marcus Rashford (Manchester United), Morgan Rogers (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal)