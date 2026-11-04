HLV Đinh Hồng Vinh và cầu thủ Nguyễn Quốc Toản được triệu tập lên U23 Việt Nam

Theo đó, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung đợt 4 - 2026, nhằm chuẩn bị lực lượng và chuyên môn cho các trận đấu giao hữu quốc tế trong khuôn khổ FIFA Days tháng 11-2026. Theo đó, đợt tập trung lần này diễn ra từ ngày 9 đến 15-11 tại khách sạn Grand Gia Lai (537 Hùng Vương, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Chủ tịch CLB Quy Nhơn United - HLV Đinh Hồng Vinh sẽ dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam tại Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Trong thời gian này, Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến ngày 14-11, với sự góp mặt của 4 đội tuyển U23 gồm: Việt Nam, Thái Lan, Qatar và Singapore. Các trận đấu được tổ chức trên sân Pleiku (tỉnh Gia Lai).

Để chuẩn bị cho đợt tập trung và giải đấu trên, VFF đề nghị CLB Quy Nhơn United tạo điều kiện để 2 thành viên của đội bóng là HLV Đinh Hồng Vinh và cầu thủ Nguyễn Quốc Toản lên làm nhiệm vụ. Trong đó, HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục được tin tưởng giao trọng trách dẫn dắt U23 Việt Nam, còn Nguyễn Quốc Toản góp mặt với vai trò cầu thủ.

Việc dẫn dắt U23 Việt Nam trong đợt tập trung và thi đấu tại Gia Lai lần này kỳ vọng tạo thêm dấu ấn riêng khi HLV Đinh Hồng Vinh có cơ hội làm việc trên quê hương. Sự hiện diện của nhà cầm quân này cùng các tuyển thủ U23 Việt Nam tại sân Pleiku cũng góp phần tạo sức hút cho các trận giao hữu quốc tế, mang đến dịp thưởng thức bóng đá đỉnh cao cho người hâm mộ địa phương.