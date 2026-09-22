HLV Đinh Hồng Vinh: U23 Việt Nam sẵn sàng đấu Hàn Quốc hoặc Saudi Arabia ở tứ kết ASIAD

U23 Việt Nam bước vào trận đấu với mục tiêu giành ít nhất 1 điểm để chắc chắn đi tiếp. Tuy nhiên, trước đối thủ được đánh giá cao hơn, các học trò HLV Đinh Hồng Vinh sớm phải nhận bàn thua. Phút thứ 6, U23 Uzbekistan tổ chức phối hợp tốt ở phần sân Việt Nam, trước khi đội trưởng Urinboev thực hiện động tác giả loại bỏ hậu vệ Việt Nam rồi dứt điểm mở tỷ số.

U23 Việt Nam nhanh chóng tìm kiếm cơ hội đáp trả. Phút 13, Thành Nhàn vượt qua thủ môn U23 Uzbekistan và đưa bóng vào lưới, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Ba phút sau, Ngọc Mỹ có pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi sát cột dọc khung thành đối phương.

HLV Đinh Hồng Vinh phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu với Uzbekistan. Ảnh: VFF

Sau những phút đầu có phần giằng co, U23 Uzbekistan dần lấy lại thế chủ động và gây sức ép lên khung thành Cao Văn Bình. Phút 26, một cầu thủ Uzbekistan thực hiện cú sút úp mu khiến hàng phòng ngự Việt Nam chao đảo. Đến phút 41, đội bóng Trung Á tiếp tục có pha dứt điểm mạnh, đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam tiếp tục phải chống đỡ sức ép từ đối phương. Phút 50, Ibraimov tận dụng tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh để thoát xuống đối mặt Cao Văn Bình, trước khi dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Uzbekistan.

Trong thời gian còn lại, U23 Uzbekistan tiếp tục kiểm soát thế trận và bảo toàn chiến thắng 2-0. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U23 Kuwait bất ngờ để thua 1-2 trước U23 Philippines, qua đó không thể vượt qua U23 Việt Nam trên bảng xếp hạng.

Với 4 điểm sau ba lượt trận, U23 Việt Nam đứng thứ hai bảng C và hoàn thành mục tiêu đầu tiên là giành quyền vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Phát biểu sau trận đấu với U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối bảng C, HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá cao sức mạnh của đối thủ, đồng thời hài lòng với thái độ và tinh thần thi đấu của các học trò trong hành trình vòng bảng. Ông cũng khẳng định toàn đội sẽ chuẩn bị tâm lý và thể trạng tốt nhất cho trận tứ kết, bất kể đối thủ là U23 Hàn Quốc hay U23 Saudi Arabia.

Đánh giá về hành trình vòng bảng, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết ông hài lòng với thái độ và tinh thần thi đấu của các cầu thủ, trong bối cảnh đội có thời gian chuẩn bị ngắn và lực lượng được bổ sung xen kẽ giữa những cầu thủ từng dự VCK U23 châu Á 2026 và các nhân tố mới.

Tuy nhiên, nhà cầm quân U23 Việt Nam cũng chỉ ra những điểm chưa đạt yêu cầu: "Lối chơi có lúc còn chậm nhịp, khả năng khai thác tấn công ở 1/3 cuối sân là điều tôi chưa hài lòng".

Dù không tạo được bất ngờ trước đối thủ mạnh Uzbekistan, nhưng U23 Việt Nam vẫn giành quyền đi tiếp vào Tứ kết trên cương vị nhì bảng. Ảnh: Hoàng Hồ (vff.org.vn)

Trước câu hỏi về đối thủ ở tứ kết, khi U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia sẽ cạnh tranh ngôi đầu bảng D, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định toàn đội cần sẵn sàng cho mọi khả năng. "Dù gặp đối thủ nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bước vào tứ kết", ông nhấn mạnh.

HLV Đinh Hồng Vinh cũng đánh giá tích cực về quá trình làm việc với đội tuyển trong thời gian qua, trong bối cảnh nhiều cầu thủ chủ chốt của lứa U23 đã được đôn lên đội tuyển quốc gia. "Là một HLV chuyên nghiệp, dù lực lượng nào, khi nhận trách nhiệm với đội cũng hài lòng. Sau 3 trận đấu, tôi đánh giá cao sự cố gắng của tất cả cầu thủ. Lực lượng mới cũng sẽ có sự tiến bộ xa trong tương lai", ông chia sẻ.

Về tình hình lực lượng, U23 Việt Nam đã phải có những thay đổi nhân sự qua từng trận đấu, trong đó Xuân Bắc và Quốc Cường gặp chấn thương. HLV Đinh Hồng Vinh cho biết Ban huấn luyện sẽ căn cứ vào tình trạng thể lực thực tế của các cầu thủ sau trận đấu để đưa ra phương án nhân sự phù hợp cho tứ kết.