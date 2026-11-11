HLV Đinh Hồng Vinh tiết lộ quyết định quan trọng trước trận thắng U23 Thái Lan

“Qua buổi tập hôm trước, tôi quyết định dùng Minh Tâm”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ trong cuộc họp báo sau chiến thắng trước U23 Thái Lan trên sân Pleiku tối 10/11.

Quyết định của nhà cầm quân này gây chú ý bởi ông lựa chọn Minh Tâm, thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai, đá chính thay vì Williams Minh Hoàng, cầu thủ Việt kiều nhận được nhiều kỳ vọng trước giải.

HLV Đinh Hồng Vinh tại buổi họp báo sau trận U23 Việt Nam thắng Thái Lan 3-0 ở Gia Lai VTV Cup 2026 tối 10/11. Ảnh: NK.

Không chỉ đánh giá qua buổi tập, HLV Đinh Hồng Vinh còn trực tiếp trao đổi với Minh Tâm vào buổi sáng trước trận, hướng dẫn cách di chuyển và phối hợp trong sơ đồ chiến thuật.

Sự chuẩn bị ấy nhanh chóng phát huy hiệu quả. Minh Tâm tận dụng 2 đường chuyền từ hai cánh để ghi cú đúp bằng đầu, giúp U23 Việt Nam dẫn trước đối thủ ngay trong hiệp 1.

Đáng chú ý, cả 2 bàn thắng đều xuất phát từ những tình huống di chuyển đón bóng trong vòng cấm. Đây cũng là điểm mà ban huấn luyện đặc biệt chú trọng khi làm việc riêng với tiền đạo trẻ trước trận.

“Minh Tâm đã đáp ứng những gì ban huấn luyện dành cho mình”, HLV Đinh Hồng Vinh hài lòng nhận xét.

Về phần mình, Minh Tâm cho biết anh rất vui khi ghi bàn cho U23 Việt Nam, nhưng không quên nhắc đến đóng góp của các đồng đội.

“Tôi đã làm tốt những gì ban huấn luyện đề ra. Chiến thắng này xin dành cho người hâm mộ Việt Nam”, tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai chia sẻ.

Tiền đạo Nguyễn Minh Tâm tại buổi họp báo sau trận U23 Việt Nam thắng Thái Lan 3-0 ở Gia Lai VTV Cup 2026 tối 10/11. Ảnh: bongdaplus.

Dấu ấn của HLV Đinh Hồng Vinh còn thể hiện qua cách sử dụng những cầu thủ dự bị. Sau khi Minh Tâm hoàn thành nhiệm vụ, Williams Minh Hoàng được tung vào sân và ghi bàn từ chấm phạt đền, ấn định chiến thắng 3-0.

Trong bối cảnh U23 Việt Nam có rất ít thời gian tập trung và chuẩn bị, việc cả 2 phương án trên hàng công đều phát huy hiệu quả là tín hiệu tích cực đối với ban huấn luyện.

Không chỉ hài lòng với kết quả, HLV Đinh Hồng Vinh còn đánh giá cao tinh thần và thái độ thi đấu của toàn đội. Ông đặc biệt trân trọng nỗ lực của các học trò khi mang đến chiến thắng trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả Gia Lai.

“Tôi cũng cảm ơn họ đã giành chiến thắng hôm nay để dành tặng khán giả đến sân rất đông đảo. Đó là bước đệm cho các cầu thủ tiến xa hơn nữa trong tương lai”, ông bày tỏ.

Dù vậy, nhà cầm quân người Việt Nam vẫn muốn các học trò tiếp tục hoàn thiện lối chơi, thay vì sớm hài lòng sau trận ra quân. Ban huấn luyện sẽ xem lại băng hình trận thắng Thái Lan, đánh giá những điểm cần điều chỉnh và ưu tiên phục hồi thể lực cho các cầu thủ.

Đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam là U23 Singapore, đội vừa hòa Qatar 0-0 ở lượt mở màn. HLV Đinh Hồng Vinh cho biết Ban huấn luyện sẽ nghiên cứu kỹ trận đấu này để chuẩn bị phương án phù hợp.

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Singapore lúc 19h ngày 12/11 trên sân Pleiku, trước khi khép lại giải bằng cuộc đối đầu U23 Qatar ngày 14/11.

Với thể thức vòng tròn một lượt, mỗi kết quả đều có ý nghĩa trong cuộc đua vô địch, khiến công tác chuẩn bị và lựa chọn nhân sự tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với ban huấn luyện.