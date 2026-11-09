HLV Đinh Hồng Vinh tiết lộ mục tiêu dài hạn của U23 Việt Nam

Chiều 9/11, Ban tổ chức giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 tổ chức họp báo trước ngày khởi tranh. Tham dự giải có bốn đội tuyển gồm U23 Việt Nam, Thái Lan, Qatar và Singapore. Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), tại buổi họp báo, HLV Đinh Hồng Vinh đã chia sẻ về tình hình lực lượng và mục tiêu của U23 Việt Nam trong thời gian tới.

HLV Đinh Hồng Vinh trong buổi họp báo trước trận ra quân giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026. (Ảnh: VFF).

Nhà cầm quân này cho biết: “U23 Việt Nam xin gửi lời cảm ơn tới VFF, Ban tổ chức địa phương cùng các cơ quan báo chí, truyền thông đang tiếp tục đồng hành và ủng hộ Giải bóng đá giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026. Tham dự giải lần này, U23 Việt Nam có sự kết hợp giữa một số cầu thủ vừa tham dự ASIAD và những gương mặt mới. Đây sẽ là thế hệ tiếp nối của bóng đá Việt Nam. Trong đợt tập trung này, chúng tôi có 26 cầu thủ đến từ các CLB trong nước”.

Đáng chú ý, HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh giải đấu tại Gia Lai không chỉ là cơ hội để các cầu thủ trẻ thi đấu quốc tế mà còn phục vụ kế hoạch chuẩn bị lực lượng lâu dài. “Với quỹ thời gian chuẩn bị cho giải đấu lần này, chúng tôi mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm để hướng đến các giải đấu trong năm 2027 và xa hơn là xây dựng lực lượng cho đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi đến đây với mục tiêu thi đấu hết mình, thể hiện tinh thần vì màu cờ sắc áo, cống hiến cho người hâm mộ và từng bước xây dựng một đội tuyển U23 có chất lượng tốt nhất trong tương lai”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Bên cạnh đó, HLV Đinh Hồng Vinh xác định mục tiêu dài hạn của U23 Việt Nam là chuẩn bị lực lượng cho các giải đấu quan trọng trong năm 2027, đặc biệt là vòng chung kết U23 châu Á và xa hơn là Olympic. Nhà cầm quân này cho rằng dù thời gian chuẩn bị tương đối gấp rút, những thành công trong năm 2025 và 2026 đã cho thấy hiệu quả của quá trình xây dựng lực lượng. Vì vậy, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu với tinh thần quyết tâm cao, đồng thời tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện đội hình để hướng đến những mục tiêu trong tương lai.

Trong khi đó, HLV Chawatchai Damrong của U23 Thái Lan cũng xác định giải đấu là bước chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. Do chưa có mặt tại Pleiku, nhà cầm quân này đã gửi video chia sẻ trước giải: “Đến với giải đấu tại Việt Nam, chúng tôi mang theo nhiều cầu thủ trẻ. Đây là thế hệ mới của bóng đá Thái Lan, bên cạnh một số gương mặt đã có kinh nghiệm thi đấu. Giải đấu này là bước chuẩn bị đầu tiên cho vòng loại U23 châu Á. Điều chúng tôi quan tâm là khả năng kết hợp giữa những cầu thủ mới và các gương mặt giàu kinh nghiệm trong cùng một đội hình”.

Đánh giá về trận ra quân gặp U23 Việt Nam, HLV Chawatchai Damrong khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực hết sức. Ông cho rằng cuộc đối đầu này mang ý nghĩa đặc biệt và kỳ vọng người hâm mộ Thái Lan tiếp tục ủng hộ đội tuyển.

Theo lịch thi đấu, Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10 - 14/11 trên sân Pleiku. U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan trong trận ra quân lúc 19h ngày 10/11.