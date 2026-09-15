HLV Đinh Hồng Vinh tiếc nuối khi U23 Việt Nam hòa Kuwait

U23 Việt Nam đã tạo ra thế trận lấn lướt và sở hữu hàng loạt cơ hội nguy hiểm trước U23 Kuwait ở lượt trận mở màn bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026. Tuy nhiên, việc phung phí cơ hội khiến thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chỉ giành được trận hòa 1-1 đầy tiếc nuối.

Sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh không giấu được sự thất vọng khi các học trò không thể chuyển hóa ưu thế thành chiến thắng.

U23 Việt Nam tạo ra tới 27 cú sút nhưng chỉ giành trận hòa 1-1 đầy tiếc nuối trước Kuwait. Ảnh: VFF

“Đây là một điều đáng tiếc cho U23 Việt Nam. Chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội với 27 cú sút, trong đó có 6 lần đưa bóng trúng đích nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Dù vậy, nhà cầm quân của U23 Việt Nam vẫn đánh giá cao tinh thần thi đấu của các cầu thủ trước đối thủ sở hữu lợi thế về thể hình và thể lực.

“Điều tôi hài lòng là thái độ và tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Bên cạnh đó, dù thời gian chuẩn bị không nhiều nhưng sự kết dính giữa các vị trí trên sân đã cho thấy nỗ lực và quyết tâm rất cao”, ông nói.

Trước Kuwait, U23 Việt Nam liên tiếp tạo ra sóng gió về phía khung thành đối phương. Đội bóng áo đỏ có tới bốn lần đưa bóng trúng cột dọc và xà ngang nhưng vẫn không thể giành trọn 3 điểm. Theo HLV Đinh Hồng Vinh, khả năng tận dụng cơ hội là vấn đề đội bóng cần sớm cải thiện.

“Trong bóng đá, việc phối hợp tấn công, tiếp cận cầu môn và dứt điểm cần được lặp đi lặp lại nhiều lần. Ban huấn luyện sẽ xem lại băng hình để phân tích và có những buổi tập giúp cầu thủ cải thiện tốt hơn”, ông cho biết.

HLV Đinh Hồng Vinh cũng thừa nhận U23 Việt Nam gặp không ít khó khăn trong quá trình chuẩn bị. Vòng 2 V.League và vòng mở màn giải hạng Nhất chỉ kết thúc ngày 13/9, khiến đội tuyển có rất ít thời gian hội quân trước khi lên đường sang Nhật Bản dự ASIAD.

Ngoài ra, điều kiện thời tiết không thuận lợi với những cơn mưa lớn cũng ảnh hưởng phần nào đến chất lượng chuyên môn của trận đấu. Tuy nhiên, ông vẫn đánh giá cao sự nỗ lực của toàn đội trong suốt 90 phút.

Ở diễn biến khác của bảng C, U23 Uzbekistan đã thắng đậm U23 Philippines 5-1 để tạm dẫn đầu nhờ hiệu số vượt trội. Dẫu vậy, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định U23 Việt Nam không được phép chủ quan.

“Giải đấu mới chỉ bắt đầu. Chúng tôi phải duy trì sự tập trung cao nhất cho các trận đấu tiếp theo. Mục tiêu của U23 Việt Nam luôn là giành chiến thắng”, HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh.

Sau trận hòa đáng tiếc trước Kuwait, U23 Việt Nam sẽ bước vào cuộc đối đầu với U23 Philippines ngày 18/9. Đây được xem là trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng đối với tham vọng cạnh tranh một trong hai vị trí dẫn đầu bảng C để giành quyền vào tứ kết.