HLV Đinh Hồng Vinh nói gì về trận hòa của U23 Việt Nam?

HLV Đinh Hồng Vinh tiếc nuối khi U23 Việt Nam không thể thắng U23 Kuwait.

U23 Việt Nam đã có thế trận chủ động và tạo ra nhiều cơ hội trước U23 Kuwait nhưng chỉ có được trận hòa 1-1, qua đó phải nỗ lực rất nhiều ở những vòng đấu tới nếu muốn tiến xa tại ASIAD năm nay.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Đinh Hồng Vinh của U23 Việt Nam chia sẻ: “Trận đấu chiều hôm nay là một điều đáng tiếc cho U23 Việt Nam. Rất nhiều cơ hội, chúng tôi có 27 cú sút, trong đó có 6 cú trúng đích nhưng chỉ có 1 bàn thắng”.

Ông Đinh Hồng Vinh cho biết thêm: “Điểm mà tôi hài lòng là thái độ, tinh thần của các cầu thủ. Và cái thứ hai nữa, mặc dù thời gian rất ngắn nhưng sự kết dính của từng cầu thủ trên sân đã thể hiện nỗ lực và quyết tâm rất cao”.

Về khả năng tận dụng cơ hội, HLV Đinh Hồng Vinh xác định đây là một trong những vấn đề đội tuyển U23 Việt Nam cần cải thiện trong thời gian tới.

“Trong bóng đá, để làm sao vận hành, kết thúc cầu môn, những bài phối hợp và cách tiếp cận cầu môn, xử lý cầu môn cần có sự lặp đi lặp lại. Chúng tôi sẽ xem băng hình để phân tích, đồng thời có những buổi tập để làm sao cải thiện tốt hơn”, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết.

Nói về điều kiện chuẩn bị của U23 Việt Nam, HLV Đinh Hồng Vinh thừa nhận quỹ thời gian tập trung ngắn do lịch thi đấu của V-League 1 và Giải Hạng Nhất Quốc gia. Vòng 2 V-League 1 và vòng 1 Giải Hạng Nhất Quốc gia chỉ kết thúc ngày 13/9, trong khi U23 Việt Nam phải hội quân và lên đường sang Nhật Bản ngay sau đó. Theo ông, sự gấp gáp này ít nhiều ảnh hưởng tới kế hoạch và quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam.

Bên cạnh đó, thời tiết mưa lớn trong ngày thi đấu cũng tạo thêm một số bất lợi cho đội bóng. Dù vậy, HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá cao nỗ lực và khát khao của các học trò khi vẫn duy trì được tinh thần thi đấu và sự quyết tâm trong suốt cả trận đấu.

Về cục diện bảng C, chiến thắng 5-1 của U23 Uzbekistan trước U23 Philippines giúp đội bóng Trung Á có lợi thế về hiệu số sau lượt trận đầu tiên. Tuy nhiên, HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng giải đấu mới chỉ bắt đầu và U23 Việt Nam cần duy trì sự tập trung cao nhất cho những trận đấu phía trước.

Sau khi giành một điểm trước U23 Kuwait, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Philippines vào ngày 18/9. Một chiến thắng ở lượt trận thứ hai sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu cạnh tranh quyền vào tứ kết của thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh.