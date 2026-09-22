HLV Đinh Hồng Vinh nói gì khi U23 Việt Nam vào tứ kết ASIAD 2026?

Mở đầu cuộc họp báo, HLV Đinh Hồng Vinh chúc mừng U23 Uzbekistan sau khi đội bóng này toàn thắng vòng bảng. Theo ông Vinh, U23 Uzbekistan gần như giữ nguyên lực lượng từng dự VCK U23 châu Á 2026, có sự đồng đều và được chuẩn bị kỹ lưỡng.

HLV Đinh Hồng Vinh hài lòng với thái độ và tinh thần của các học trò. Ảnh: VFF

HLV Đinh Hồng Vinh cho biết Ban huấn luyện đã yêu cầu các cầu thủ nhập cuộc thận trọng, nhưng tốc độ của U23 Uzbekistan cùng một thoáng thiếu tập trung khiến U23 Việt Nam thủng lưới sớm.

“Sau bàn thua, U23 Việt Nam chơi tự tin trở lại, kiểm soát bóng. Nhưng Xuân Bắc gặp chấn thương làm suy giảm khả năng cầm nhịp chuyển đổi trạng thái. Ở hiệp một, chúng tôi tạo được cơ hội. Nếu có bàn gỡ hòa, cục diện có thể đã khác trong hiệp hai”, HLV của U23 Việt Nam phân tích.

Đánh giá về vòng bảng, HLV Đinh Hồng Vinh hài lòng với thái độ và tinh thần của các học trò trong điều kiện thời gian chuẩn bị ngắn, lực lượng được kết hợp giữa những cầu thủ từng dự U23 châu Á và các nhân tố mới.

Dù vậy, ông thẳng thắn chỉ ra những hạn chế: “Lối chơi có lúc còn chậm nhịp, khả năng khai thác tấn công ở 1/3 cuối sân là điều tôi chưa hài lòng”.

U23 Việt Nam (áo đỏ) vào tứ kết với ngôi nhì bảng. Ảnh: Hoàng Hồ

Thời tiết tại Nagoya cũng là vấn đề ảnh hưởng đến thể lực đội tuyển. “Từ ngày 13.9 đến nay, thời tiết quá nóng, có một chút ảnh hưởng đến thể lực. Sau trận này các cầu thủ phải phục hồi thật tốt để lấy lại thể trạng cho tứ kết”, ông Vinh cho hay.

Về đối thủ ở tứ kết, HLV Đinh Hồng Vinh không đặt nặng việc gặp U23 Hàn Quốc hay U23 Saudi Arabia. “Dù gặp đối thủ nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bước vào tứ kết”, ông nhấn mạnh.

Nhà cầm quân U23 Việt Nam cũng ghi nhận sự tiến bộ của các cầu thủ, đặc biệt là những nhân tố mới trong đội hình: “Sau 3 trận đấu, tôi đánh giá cao sự cố gắng của tất cả cầu thủ. Lực lượng mới cũng sẽ có sự tiến bộ xa trong tương lai”.

Về nhân sự, Xuân Bắc và Quốc Cường gặp chấn thương trong hành trình vòng bảng. HLV Đình Hồng Vinh cho biết, Ban huấn luyện sẽ đánh giá tình trạng thể lực của từng cầu thủ sau trận đấu với U23 Uzbekistan trước khi đưa ra phương án nhân sự cho tứ kết.