HLV Đinh Hồng Vinh: 'Gia Lai VTV Cup 2026 là bước chuẩn bị quan trọng cho U23 Việt Nam'

HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ về mục tiêu của U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

Theo HLV Đinh Hồng Vinh, U23 Việt Nam tham dự giải với lực lượng kết hợp giữa những cầu thủ vừa góp mặt tại ASIAD và các gương mặt mới. Đợt tập trung lần này có 26 cầu thủ đến từ các CLB trong nước, được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho thế hệ kế cận của bóng đá Việt Nam.

Nhà cầm quân này cho biết: “Với quỹ thời gian chuẩn bị cho giải đấu lần này, chúng tôi mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm để hướng đến các giải đấu trong năm 2027 và xa hơn là xây dựng lực lượng cho ĐT Việt Nam.

Chúng tôi đến đây với mục tiêu thi đấu hết mình, thể hiện tinh thần vì màu cờ sắc áo, cống hiến cho người hâm mộ và từng bước xây dựng một đội tuyển U23 có chất lượng tốt nhất trong tương lai”.

Dù thời gian tập trung không dài, ban huấn luyện vẫn đặt mục tiêu tận dụng tối đa các trận đấu để đánh giá khả năng thích nghi, sự phối hợp giữa các cầu thủ và mức độ đáp ứng yêu cầu chuyên môn của từng vị trí.

HLV Đinh Hồng Vinh đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị lực lượng cho năm 2027, với những mục tiêu như VCK U23 châu Á và xa hơn là Olympic. Theo ông, những kết quả tích cực mà bóng đá trẻ Việt Nam đạt được trong năm 2025 và 2026 cho thấy giá trị của quá trình chuẩn bị, xây dựng lực lượng.

Trong đó, cuộc đối đầu với U23 Qatar ở lượt trận cuối được xem là cơ hội bổ ích để cả những cầu thủ đã có kinh nghiệm lẫn các gương mặt mới kiểm chứng năng lực. Bên cạnh mục tiêu đạt kết quả tốt, U23 Việt Nam hướng đến việc hoàn thiện lối chơi, tăng cường sự gắn kết và tạo nền tảng nhân sự cho các giải đấu tiếp theo.

Không chỉ U23 Việt Nam, các đội khách mời cũng coi Gia Lai VTV Cup 2026 là dịp quan trọng để rà soát lực lượng và chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn.

Do lịch di chuyển, HLV Chawatchai Damrong của U23 Thái Lan không trực tiếp tham dự họp báo mà gửi thông điệp qua video. Ông cho biết đội tuyển mang đến giải nhiều cầu thủ trẻ thuộc thế hệ mới, kết hợp với một số gương mặt đã có kinh nghiệm thi đấu.

“Giải đấu này là bước chuẩn bị đầu tiên cho vòng loại U23 châu Á. Điều chúng tôi quan tâm là khả năng kết hợp giữa những cầu thủ mới và các gương mặt giàu kinh nghiệm trong cùng một đội hình”, HLV Chawatchai Damrong chia sẻ.

Nhà cầm quân người Thái Lan cũng đánh giá cao ý nghĩa của trận mở màn gặp U23 Việt Nam, coi đây là cơ hội để các cầu thủ thể hiện khả năng trước đối thủ chất lượng, đồng thời mang đến một cuộc so tài đáng chờ đợi cho người hâm mộ hai nước.

Gia Lai VTV Cup 2026 là cơ hội để các đội tuyển U23 cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị cho những mục tiêu trong tương lai. Ảnh: VFF

Về phía U23 Qatar, HLV Jose Angel Ziganda Lacunza cho rằng giải đấu tại Gia Lai có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình chuẩn bị của đội bóng, nhất là khi các cầu thủ chưa có nhiều thời gian tập luyện và thi đấu cùng nhau.

Theo ông, việc được đối đầu với những đội tuyển có phong cách khác nhau sẽ giúp ban huấn luyện đánh giá chính xác hơn năng lực hiện tại, nhận diện những hạn chế cần khắc phục và tăng cường sự gắn kết trong đội hình.

Trong khi đó, HLV Firdaus Bin Mohamed Kassim của U23 Singapore bày tỏ mong muốn các cầu thủ tận dụng giải đấu để trưởng thành về chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu. Ông đánh giá U23 Việt Nam là đối thủ chất lượng, có thể giúp các học trò kiểm chứng năng lực và rút ra những bài học cần thiết.

Với sự góp mặt của U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore, Gia Lai VTV Cup 2026 hứa hẹn mang đến những cuộc so tài có chất lượng chuyên môn, đồng thời tạo môi trường cọ xát hữu ích cho các đội tuyển trẻ.

Đối với U23 Việt Nam, giá trị của giải đấu không chỉ nằm ở kết quả từng trận mà còn ở khả năng phát hiện, đánh giá và hoàn thiện lực lượng. Đây sẽ là những bước chuẩn bị cần thiết để đội tuyển hướng tới các mục tiêu quan trọng trong năm 2027 và xa hơn là đóng góp nguồn nhân sự chất lượng cho đội tuyển quốc gia.