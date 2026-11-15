HLV Đinh Hồng Vinh dành tặng chức vô địch U23 cho người hâm mộ phố Núi

HLV Đinh Hồng Vinh dành tặng chức vô địch U23 Việt Nam cho người hâm mộ, đặc biệt là khán giả phố Núi. Ảnh: VFF

Tối 14.11, U23 Việt Nam khép lại Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026 bằng trận hòa 1-1 trước U23 Qatar, qua đó giành chức vô địch với thành tích bất bại sau ba lượt trận.

Chia sẻ tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh không giấu được niềm hạnh phúc khi cùng các học trò hoàn thành mục tiêu đề ra. Đối với ông, danh hiệu này không chỉ mang ý nghĩa về chuyên môn mà còn là món quà tri ân những người đã đồng hành cùng đội tuyển.

“Tôi thật sự rất hạnh phúc với chức vô địch cùng U23 Việt Nam. Tôi xin dành tặng danh hiệu này cho toàn thể người hâm mộ, trong đó có người hâm mộ phố Núi, những người đã đến sân và nhiệt tình cổ vũ cho đội tuyển. Với tôi, đây cũng là động lực để bản thân tiếp tục nỗ lực, hướng đến việc xây dựng đội U23 Việt Nam ngày càng hoàn thiện hơn trong tương lai”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Nhà cầm quân này cho biết chức vô địch tại Gia Lai mang đến cảm xúc đặc biệt trong sự nghiệp huấn luyện của ông. Sau 11 năm thi đấu trong màu áo HAGL, ông chuyển sang công tác huấn luyện và từng giành nhiều thành tích ở cấp câu lạc bộ, trong đó có các Huy chương vàng ở lứa tuổi U13, U15 và Huy chương bạc tại các giải U15, U21.

Tuy nhiên, lần đầu tiên đăng quang cùng U23 Việt Nam vẫn là một dấu mốc đáng nhớ, nhất là khi giải đấu được tổ chức tại Gia Lai, địa phương gắn bó với nhiều năm trong sự nghiệp bóng đá của ông.

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, HLV Đinh Hồng Vinh cũng dành nhiều sự quan tâm đến quá trình phát triển lâu dài của các cầu thủ trẻ. Theo ông, chức vô địch là sự khích lệ cần thiết, nhưng điều quan trọng hơn là các cầu thủ phải tiếp tục hoàn thiện bản thân sau khi trở về câu lạc bộ.

“Tôi mong muốn các cầu thủ sau khi trở về CLB sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng để được thi đấu thường xuyên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang xây dựng kế hoạch để các cầu thủ có thêm cơ hội cọ xát tại những giải đấu quốc tế, được đối đầu với các đội bóng có trình độ cao, nhằm chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng trong năm 2027”, ông cho biết.

Đánh giá về màn trình diễn của U23 Việt Nam tại giải, HLV Đinh Hồng Vinh bày tỏ sự hài lòng với tinh thần thi đấu và sự tiến bộ của các học trò.

Qua ba trận đấu với U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar, các cầu thủ đã thể hiện sự tự tin khi kiểm soát bóng, phối hợp ở tốc độ cao và chủ động triển khai lối chơi trước những đối thủ có chất lượng chuyên môn khác nhau.

Dù vậy, nhà cầm quân này cho rằng U23 Việt Nam vẫn còn những hạn chế cần khắc phục, đặc biệt là khả năng ứng phó trước các đội bóng tổ chức pressing với cường độ cao.

Theo HLV Đinh Hồng Vinh, việc được thi đấu thường xuyên và đối đầu với những đối thủ mạnh sẽ giúp các cầu thủ nâng cao khả năng xử lý tình huống, cải thiện tốc độ luân chuyển bóng và bản lĩnh thi đấu.

Liên quan đến trường hợp Williams Minh Hoàng phải rời sân bằng cáng trong trận gặp U23 Qatar, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết chưa thể đưa ra kết luận về mức độ chấn thương. Ban huấn luyện sẽ chờ kết quả kiểm tra toàn diện của bộ phận y tế vào sáng hôm sau để có đánh giá cụ thể.

Cũng tại buổi họp báo, tiền đạo Nguyễn Minh Tâm, người giành cú đúp danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải và Vua phá lưới với ba bàn thắng, bày tỏ niềm vui khi đóng góp vào thành công chung của đội tuyển.

Minh Tâm cho biết những danh hiệu cá nhân là động lực để anh tiếp tục nỗ lực trong màu áo câu lạc bộ cũng như U23 Việt Nam, thay vì tự hài lòng với kết quả hiện tại.

Nhắc lại thời điểm U23 Việt Nam bị U23 Qatar dẫn trước trong trận đấu quyết định, tiền đạo này thừa nhận toàn đội có phần chịu áp lực. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn giữ được sự tập trung và tuân thủ đấu pháp mà ban huấn luyện đề ra.

“Thật sự, anh em cũng có chút áp lực. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tuân thủ đấu pháp của Ban huấn luyện và đã có bàn thắng gỡ hòa ngay đầu hiệp 2”, Minh Tâm chia sẻ.

Chính pha lập công của Minh Tâm ở phút 47 đã giúp U23 Việt Nam cân bằng tỷ số 1-1, bảo toàn lợi thế điểm số và giành chức vô địch.

Khép lại Gia Lai VTV Cup 2026 với hai chiến thắng và một trận hòa, U23 Việt Nam không chỉ có thêm một danh hiệu mà còn thu được những kinh nghiệm chuyên môn quan trọng. Với HLV Đinh Hồng Vinh, niềm vui đăng quang trên sân Pleiku càng trở nên ý nghĩa khi được chia sẻ cùng người hâm mộ phố Núi, đồng thời mở ra thêm động lực để tiếp tục xây dựng lực lượng hướng tới các mục tiêu trong năm 2027.