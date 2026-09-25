HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá cao bản lĩnh của các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh. Ảnh: Bùi Hà/Pv TTXVN tại Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Nagoya, lý giải quyết định sử dụng đội hình có độ tuổi trung bình hơn 21, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết Ban huấn luyện phải cân nhắc cả yếu tố thể lực lẫn kế hoạch phát triển lực lượng. Một số cầu thủ đã phải thi đấu liên tục tại Giải vô địch quốc gia, Cúp Quốc gia và các trận đấu vòng loại, với nhiều trường hợp trải qua 4-5 trận trong thời gian ngắn.

Bên cạnh yêu cầu về thể lực, nhà cầm quân U23 Việt Nam khẳng định ông muốn trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ có tiềm năng phát triển. Ông chia sẻ: “Tôi tin ở các bạn ấy. Các cầu thủ đã vào sân và thể hiện được mình trong trận đấu hôm nay. Tôi đánh giá cao sự nỗ lực của các cầu thủ khi được trao cơ hội. Tôi thực sự vui và cảm ơn tất cả các học trò của mình. Tuy chúng tôi thua trận nhưng các cầu thủ đã cho thấy nhiều điều tích cực”.

Theo HLV Đinh Hồng Vinh, trận đấu với một đối thủ mạnh như U23 Hàn Quốc là trải nghiệm cần thiết để các cầu thủ trẻ kiểm chứng khả năng ở cả khâu tấn công và phòng ngự. Ông đánh giá cao sự tự tin và bản lĩnh của các học trò trong thời gian đầu trận, đồng thời cho rằng những trải nghiệm tại ASIAD 2026 sẽ giúp lực lượng này trưởng thành hơn.

Nhà cầm quân U23 Việt Nam cũng nhắc đến trường hợp Đinh Quang Kiệt, cầu thủ được ông dành nhiều thời gian trao đổi và động viên về tâm lý trước trận đấu. HLV Đinh Hồng Vinh hài lòng khi Quang Kiệt cùng các đồng đội thể hiện được tinh thần thi đấu trên sân. Tuy nhiên, ông cho rằng việc một số cầu thủ không được thi đấu thường xuyên trước khi tham dự ASIAD đã ảnh hưởng đến nền tảng thể lực, đặc biệt từ khoảng phút 70 trở đi.

Trận đấu với Hàn Quốc cũng để lại một tình huống đáng chú ý khi U23 Việt Nam đưa được bóng vào lưới đối phương nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN về khả năng quyết định này ảnh hưởng tới tâm lý cầu thủ và cục diện trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết toàn đội tôn trọng quyết định của trọng tài. Ông nói: “Trên sân có trọng tài và tất cả các cầu thủ của tôi đều tôn trọng quyết định của trọng tài. Có thể thấy sau tình huống đó, các cầu thủ vẫn tiếp tục nỗ lực và chơi rất tốt”.

Theo HLV Đinh Hồng Vinh, điều đáng ghi nhận là các cầu thủ trẻ không để tình huống này tác động quá nhiều đến tinh thần thi đấu. Đội vẫn duy trì sự tập trung và tiếp tục tìm kiếm cơ hội trước khi U23 Hàn Quốc dần tạo ra khoảng cách ở hiệp hai.

Dù dừng bước ở tứ kết sau thất bại 0-4, HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng giải đấu đã mang lại những trải nghiệm có giá trị cho lực lượng trẻ. Việc trao cơ hội cho các cầu thủ có độ tuổi trung bình hơn 21 giúp Ban huấn luyện đánh giá rõ hơn về chiều sâu đội hình, đồng thời tạo điều kiện để lớp cầu thủ kế cận tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Những kinh nghiệm này được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ trẻ có thêm sự chuẩn bị cho các mục tiêu tiếp theo, trong đó có SEA Games và vòng loại U23 vào năm tới.