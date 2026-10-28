HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt U.23 Việt Nam đấu Thái Lan, Qatar
Ngày 27-10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai – VTV Cup 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 14-11 trên sân Pleiku (Gia Lai). Do bận dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế tại Ninh Bình trong dịp FIFA Days tháng 11, HLV Kim Sang-sik sẽ không trực tiếp chỉ đạo U.23 Việt Nam ở giải đấu này, trợ lý Đinh Hồng Vinh được giao phụ trách U.23 Việt Nam tại giải đấu trên sân Pleiku.
Đây không phải lần đầu tiên HLV Đinh Hồng Vinh đảm nhiệm vai trò thay thế HLV Kim Sang-sik. Trước đó, nhà cầm quân này cũng được giao dẫn dắt U.23 Việt Nam tại ASIAD 20 ở Nagoya (Nhật Bản), trong bối cảnh HLV Kim Sang-sik tập trung công việc cùng đội tuyển quốc gia.
Giải giao hữu quốc tế U.23 Gia Lai – VTV Cup 2026 quy tụ bốn đội tuyển gồm U.23 Việt Nam, U.23 Thái Lan, U.23 Qatar và U.23 Singapore. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/hlv-dinh-hong-vinh-dan-dat-u23-viet-nam-dau-thai-lan-qatar-post360093.html