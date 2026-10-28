HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt U.23 Việt Nam đấu Thái Lan, Qatar

Lễ công bố Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026.

Đây không phải lần đầu tiên HLV Đinh Hồng Vinh đảm nhiệm vai trò thay thế HLV Kim Sang-sik. Trước đó, nhà cầm quân này cũng được giao dẫn dắt U.23 Việt Nam tại ASIAD 20 ở Nagoya (Nhật Bản), trong bối cảnh HLV Kim Sang-sik tập trung công việc cùng đội tuyển quốc gia.

Giải giao hữu quốc tế U.23 Gia Lai – VTV Cup 2026 quy tụ bốn đội tuyển gồm U.23 Việt Nam, U.23 Thái Lan, U.23 Qatar và U.23 Singapore. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.