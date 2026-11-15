HLV Đinh Hồng Vinh: Chức vô địch là bước đệm cho tương lai U23 Việt Nam

Sau chức vô địch Gia Lai VTV Cup 2026, HLV Đinh Hồng Vinh không giấu được niềm hạnh phúc.

Nhà cầm quân này cho biết, danh hiệu không chỉ dành tặng người hâm mộ phố Núi mà còn là món quà ý nghĩa gửi đến người hâm mộ bóng đá cả nước.

U23 Việt Nam đăng quang chức vô địch Gia Lai VTV Cup 2026.

Theo HLV Đinh Hồng Vinh, chức vô địch là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp huấn luyện của ông. Sau khi chuyển sang công tác đào tạo và huấn luyện, ông có 11 năm gắn bó với HAGL, từng đạt thành công ở các cấp độ U13, U15 và U17.

Tuy nhiên, danh hiệu cùng U23 Việt Nam lần này mang ý nghĩa đặc biệt hơn khi thành quả đến ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Dù vậy, HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh chức vô địch không phải điểm kết thúc mà là bước đệm cho tương lai. Ông cho rằng U23 Việt Nam vẫn cần cải thiện khả năng đối phó với những đối thủ có cường độ pressing và áp lực cao.

“Các cầu thủ khi trở về CLB cần tiếp tục nỗ lực để tiến bộ hơn. Trong năm 2027, các bạn cần được thi đấu nhiều hơn nhằm củng cố bản lĩnh, tinh thần và chuyên môn”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Về tình trạng thể lực của các học trò sau giải đấu, nhà cầm quân này không quá lo lắng. Ông đánh giá các cầu thủ, kể cả những gương mặt thường xuyên ngồi dự bị, đều đáp ứng được yêu cầu chuyên môn và thể trạng của ban huấn luyện.

HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định Chức vô địch là bước đệm cho tương lai U23 Việt Nam.

Trong khi đó, người hùng ghi bàn gỡ hòa cho U23 Việt Nam, Minh Tâm, cho biết bàn thắng có ý nghĩa đặc biệt với cá nhân anh. Dù bị dẫn trước 0-1, toàn đội vẫn kiên trì tuân thủ đấu pháp của ban huấn luyện, nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ và hoàn thành mục tiêu vô địch.

Tiền vệ trẻ cũng khẳng định sẽ tiếp tục cố gắng, trước mắt là thi đấu tốt hơn trong màu áo HAGL, xa hơn là hướng đến cơ hội đóng góp cho đội tuyển Việt Nam.