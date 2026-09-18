HLV Đinh Hồng Vinh: Chiến thắng trước Philippines là bước đệm giải tỏa tâm lý để U23 Việt Nam tiến sâu

Chiến lược gia khẳng định chiến thắng trước Philippines là bước đệm giải tỏa tâm lý để đội bóng tiến sâu

Chiều 18.9, U23 Việt Nam bước vào trận đấu thứ hai tại bảng C với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Phút 74, thế bế tắc mới được khai thông sau đường chuyền dài chuẩn xác của Đức Anh để Thanh Nhàn bứt tốc vượt qua hàng thủ đối phương rồi tâng bóng qua đầu thủ môn mở tỉ số.

Tới phút 87, tiền đạo vào sân thay người Lê Phát nhanh chóng đá bồi cận thành khi bóng bật ra, ấn định chiến thắng 2-0 chung cuộc và giúp U23 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng C với 4 điểm sau hai trận.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết U23 Philippines đã chọn cách tiếp cận lùi sâu đội hình sau trận thua sát nút 0-1 trước Uzbekistan ở ngày ra quân. Đội hình phòng ngự kín kẽ này đã làm giảm bớt sự hưng phấn và gây ra không ít khó khăn cho U23 Việt Nam trong việc tìm đường vào khung thành.

Dù vậy, ban huấn luyện luôn động viên các học trò kiên trì tấn công, đẩy nhanh nhịp độ luân chuyển bóng và thực hiện những đường chuyền sớm để áp sát khung thành đối phương, qua đó tạo ra thành quả xứng đáng.

Đánh giá về tiền vệ Xuân Bắc - người chơi năng nổ và thường xuyên dâng cao như một tiền đạo cắm, HLV Đinh Hồng Vinh dành nhiều lời khen ngợi đặc biệt.

Trải qua ba năm gắn bó, Xuân Bắc đã khẳng định rõ phẩm chất của một thủ lĩnh thực thụ với sự chững chạc qua từng giải đấu. Tinh thần chiến đấu máu lửa, sự nỗ lực không mệt mỏi và pha tranh chấp quyết liệt để giành lại bóng chính là tiền đề quan trọng mang lại bàn thắng thứ hai cho toàn đội.

Khi được hỏi vui về trang phục áo polo đen có phải là “bí kíp” may mắn tương tự HLV Kim Sang-sik hay không, HLV Đinh Hồng Vinh vui vẻ bày tỏ rằng trận đấu hôm nay mang lại cảm giác rất vui.

Nhà cầm quân này chia sẻ trong 90 phút thi đấu trên sân, dù tấn công nhiều nhưng nếu không có sự may mắn thì cũng không thể đạt kết quả tốt. Ông cho biết các học trò của mình ở Việt Nam đã kháo nhau bảo thầy đổi sang mặc áo đen, qua đó bản thân ông cũng cảm thấy màu áo này mang lại sự may mắn cho trận đấu.

Dù đây chỉ là câu chuyện vui đùa ngoài lề, ông vẫn nhìn nhận rằng trong bóng đá, yếu tố may mắn luôn luôn hiện hữu trong suốt 90 phút của trận đấu.

Về ý nghĩa chiến lược của trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết trước khi bước vào cuộc so tài này, ban huấn luyện đã cùng toàn đội mổ xẻ và phân tích kỹ lưỡng bởi đây là lượt trận thứ hai mang tính chất rất quan trọng đối với U23 Việt Nam.

Kết quả giành chiến thắng ngày hôm nay có ý nghĩa lớn, là bước đệm giúp giải tỏa tâm lý và tinh thần cho toàn thể đội bóng để tiến sâu hơn vào các vòng trong.

Sau trận đấu này, bản thân ông cùng ban huấn luyện sẽ tiếp tục ngồi lại để cùng nhau xem xét, đánh giá và rút kinh nghiệm cho chặng đường tiếp theo.