HLV Đinh Hồng Vinh: Chiến thắng là bước đệm để U23 Việt Nam hướng tới trận gặp Uzbekistan

HLV Đinh Hồng Vinh tại họp báo sau trận đấu. Ảnh: Hoàng Hồ

Chia sẻ tại cuộc họp báo sau trận, HLV Đinh Hồng Vinh bày tỏ niềm vui khi các học trò vượt qua một trận đấu không dễ dàng để giành trọn 3 điểm.

“Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm ơn các cầu thủ đã thể hiện sự kiên cường. Chiến thắng này cũng xin được dành cho khán giả Việt Nam”, HLV Đinh Hồng Vinh nói.

Trước U23 Philippines, U23 Việt Nam kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nhưng phải chờ đến phút 74 mới tìm được bàn khai thông thế bế tắc. Theo HLV Đinh Hồng Vinh, cách phòng ngự lùi sâu với số đông của đối phương khiến các học trò gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận khung thành.

Sau hiệp 1, Ban huấn luyện đã có những điều chỉnh nhằm tăng khả năng kéo giãn hệ thống phòng ngự của U23 Philippines.

“Hết hiệp 1, Ban huấn luyện điều chỉnh, khuyến khích tất cả cầu thủ tấn công làm sao kéo giãn hàng thủ, chuyền ra sau hàng thủ. Điều này đã giúp U23 Việt Nam giành kết quả tốt nhất”, ông cho biết.

Bên cạnh kết quả chung cuộc, HLV Đinh Hồng Vinh dành lời khen cho Nguyễn Xuân Bắc. Nhà cầm quân U23 Việt Nam đánh giá cao sự trưởng thành, tố chất thủ lĩnh cũng như tinh thần thi đấu của tiền vệ này.

Đặc biệt, tình huống Xuân Bắc nỗ lực tranh chấp, giành lại bóng đã góp phần mở ra pha tấn công dẫn tới bàn thắng thứ hai.

“Với tôi, cậu ấy hay. Năm nay là năm thứ 3 tôi làm việc với đội này. Ngay cả dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, Xuân Bắc đã có tố chất thủ lĩnh, chững chạc qua từng giải đấu.

Màn trình diễn trong trận này cho thấy sự nỗ lực và khát khao của Xuân Bắc, đặc biệt là tình huống giành được bóng dẫn đến bàn thứ hai. Đó là sự nỗ lực, tôi đánh giá cao bạn ấy”, HLV Đinh Hồng Vinh nhận xét.

Sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh cũng tiết lộ câu chuyện thú vị phía sau chiếc áo polo màu đen ông lựa chọn. Trước giờ bóng lăn, một số học trò đang ở Việt Nam, trong đó có Nguyễn Nhật Minh, đã nhắn với mong muốn ông mặc áo đen để đem lại may mắn.

“Tôi làm theo, tôi có thấy may mắn, đó là bóng đá. Nhưng may mắn đó song hành cùng nỗ lực sau 90 phút”, ông chia sẻ.

Quan trọng hơn, chiến thắng 2-0 giúp U23 Việt Nam nâng số điểm lên 4 sau hai lượt trận. Sau trận hòa Kuwait ở ngày ra quân, việc giành trọn 3 điểm trước Philippines giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có thêm sự tự tin trước trận đấu cuối vòng bảng.

“Sau trận hòa Kuwait, BHL đã mổ xẻ, phân tích. Trận thứ hai rất quan trọng, việc giành chiến thắng mang ý nghĩa, bước đệm về thái độ, sự nỗ lực, để hướng tới tiến sâu hơn”, HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh.

Thử thách tiếp theo của U23 Việt Nam là U23 Uzbekistan. HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá đây là đối thủ được đào tạo bài bản, sở hữu nền tảng kỹ thuật và thể lực tốt. Ban huấn luyện vì vậy sẽ vừa ưu tiên quá trình hồi phục của các cầu thủ, vừa tiếp tục nghiên cứu kỹ đối thủ.

“Bản thân tôi cùng các cộng sự sẽ ngồi lại xem, phân tích. Tôi đã nhiều lần tạm quyền, thay HLV Kim Sang Sik, đã nhiều lần đối đầu Uzbekistan. Đó là đối thủ được đào tạo bài bản, kỹ thuật, thể lực tốt.

Sau trận này, trước tiên là giúp các cầu thủ nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng tốt nhất. Tiếp theo là mổ xẻ để thi đấu tốt trận cuối vòng bảng. Ban huấn luyện sẽ ở lại theo dõi trận đấu giữa Uzbekistan và Kuwait”, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết.

Với 4 điểm trong tay, U23 Việt Nam sẽ bước vào lượt trận cuối với sự chuẩn bị tập trung hơn. Chiến thắng trước Philippines trở thành cú hích cần thiết để thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hướng tới màn đối đầu Uzbekistan và mục tiêu tiến sâu tại ASIAD 20.