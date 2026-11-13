HLV Đinh Hồng Vinh chỉ ra điểm yếu của U23 Việt Nam sau trận thắng Singapore

HLV Đinh Hồng Vinh và các học trò U23 Việt Nam hướng tới trận đấu quyết định ngôi vô địch Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: VFF

Phát biểu tại buổi họp báo sau trận đấu trên sân Pleiku (Gia Lai), HLV Đinh Hồng Vinh thừa nhận U23 Việt Nam đã gặp không ít khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của U23 Singapore.

Theo ông, ban huấn luyện đã dự đoán được cách tiếp cận trận đấu của đối phương, song việc tìm kiếm khoảng trống và chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng vẫn là bài toán chưa được giải quyết hiệu quả.

“Như chúng tôi đã dự đoán trước trận, U23 Singapore sẽ chơi lùi sâu đội hình và gây rất nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam trong việc tổ chức tấn công, xuyên phá hàng phòng ngự đối phương. Chính vì vậy, các cầu thủ gặp nhiều khó khăn trong việc tận dụng cơ hội. Đây là điều khiến tôi cảm thấy tiếc nuối”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Ở trận đấu này, U23 Việt Nam kiểm soát thế trận, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng chỉ một lần đưa bóng vào lưới đối phương thành công. Bàn thắng duy nhất do Nguyễn Bảo Long ghi ở phút 70 giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm, qua đó duy trì thành tích toàn thắng sau hai lượt trận.

Nhìn lại màn trình diễn của các học trò, HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng quỹ thời gian chuẩn bị hạn chế cũng ảnh hưởng đến khả năng phối hợp và hiệu quả trong những tình huống quyết định. Ông nhận định, nếu có thêm thời gian tập luyện, các cầu thủ sẽ cải thiện được sự ăn ý, đặc biệt ở khâu tổ chức tấn công và dứt điểm. Đây cũng là những vấn đề ban huấn luyện cần tiếp tục điều chỉnh trong quá trình xây dựng lực lượng hướng tới năm 2027.

Bên cạnh những điểm còn hạn chế, HLV Đinh Hồng Vinh dành lời khen cho tiền vệ Lê Văn Quang Duyệt, một trong những cầu thủ để lại dấu ấn tích cực qua hai trận đấu vừa qua.

Nhà cầm quân này tiết lộ, trước khi quyết định trao cơ hội cho Quang Duyệt, ông mới chỉ theo dõi cầu thủ sinh năm 2005 thi đấu khoảng 30 phút trong trận HAGL gặp Đà Nẵng.

Tuy nhiên, những gì tiền vệ trẻ thể hiện tại Gia Lai VTV Cup 2026 đã mang đến tín hiệu khả quan. Theo HLV Đinh Hồng Vinh, Quang Duyệt là cầu thủ có chất lượng chuyên môn, tinh thần nỗ lực và khát vọng phát triển, phù hợp với định hướng chuẩn bị lực lượng cho các nhiệm vụ trong tương lai.

Trong khi đó, Nguyễn Bảo Long không giấu được niềm vui khi trở thành người ghi bàn quyết định mang về chiến thắng cho U23 Việt Nam.

Chia sẻ về pha lập công bằng gót chân, Bảo Long cho biết đây là tình huống khá bất ngờ, xuất phát từ phản xạ tự nhiên khi bóng đến chân trong vòng cấm.

“Trong sự nghiệp, em chưa bao giờ ghi bàn bằng gót chân. Đó là bàn thắng theo bản năng, khi bóng lập bập đến chân và em tình cờ có được pha lập công”, Bảo Long nói.

Cầu thủ này cũng nhấn mạnh sự cạnh tranh lành mạnh giữa các vị trí trong đội hình có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực để mỗi thành viên không ngừng nỗ lực và thể hiện khả năng khi được trao cơ hội.

Ở phía bên kia, HLV Firdaus Kassim của U23 Singapore thừa nhận đội chủ nhà xứng đáng giành chiến thắng, đồng thời đánh giá cao chất lượng chuyên môn của bóng đá trẻ Việt Nam.

“Xin chúc mừng U23 Việt Nam với chiến thắng này. Họ chứng tỏ mình không chỉ là đội bóng mạnh ở khu vực Đông Nam Á mà còn cả châu Á. U23 Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng”, HLV Firdaus Kassim nhận xét.

Theo nhà cầm quân này, U23 Singapore đã có những thời điểm tổ chức phòng ngự tốt, nhưng sự thiếu tập trung trong tình huống phạt góc dẫn đến bàn thua là điều đáng tiếc. Ông cho rằng các cầu thủ cần cải thiện khả năng xử lý những tình huống lộn xộn trong vòng cấm để tránh phải trả giá ở các trận đấu tiếp theo.

HLV Firdaus Kassim cũng xem U23 Việt Nam là hình mẫu để các cầu thủ Singapore học hỏi, phấn đấu nâng cao trình độ trong tương lai.

Sau hai chiến thắng liên tiếp trước U23 Thái Lan và U23 Singapore, U23 Việt Nam đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm, hơn U23 Qatar 2 điểm trước lượt đấu cuối cùng.

Dù chỉ cần một kết quả hòa trước U23 Qatar để giành chức vô địch, HLV Đinh Hồng Vinh vẫn giữ thái độ thận trọng. Ông nhấn mạnh bóng đá luôn tiềm ẩn bất ngờ, vì vậy điều quan trọng nhất lúc này là giúp các cầu thủ hồi phục thể lực, phân tích đối thủ và chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu.

Nhà cầm quân của U23 Việt Nam cũng khẳng định mục tiêu xuyên suốt của đội tại giải là mang đến những trận đấu có chất lượng chuyên môn, phục vụ khán giả Gia Lai và người hâm mộ cả nước.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Qatar vào ngày 14.11 trên sân vận động Pleiku. Đây không chỉ là trận đấu quyết định ngôi vô địch Gia Lai VTV Cup 2026 mà còn là cơ hội để thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục kiểm nghiệm lực lượng, hoàn thiện lối chơi và tích lũy kinh nghiệm cho chặng đường phía trước.