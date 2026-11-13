HLV Đinh Hồng Vinh chỉ ra điểm yếu của U23 Việt Nam

HLV Đinh Hồng Vinh chưa hài lòng khả năng dứt điểm của U23 Việt Nam.

Chiều 12/11, U23 Việt Nam vượt qua U23 Singapore trên sân Pleiku nhờ pha lập công duy nhất của Nguyễn Bảo Long ở phút 70. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của đội bóng áo đỏ, sau khi thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 3-0 ở trận ra quân.

Kết quả này giúp U23 Việt Nam có được 6 điểm tuyệt đối, qua đó nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dẫu vậy, màn trình diễn trước Singapore vẫn bộc lộ những hạn chế, đặc biệt ở khâu dứt điểm và chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết ban huấn luyện đã lường trước những khó khăn khi đối thủ chủ động chơi phòng ngự số đông. Nhà cầm quân của U23 Việt Nam chia sẻ: “Đúng như dự đoán của Ban huấn luyện, Singapore lùi sâu, chịu khó đeo bám. Họ đã gây khó khăn cho các cầu thủ tấn công khi triển khai những mảng miếng của U23 Việt Nam".

Đáng chú ý, HLV Đinh Hồng Vinh thẳng thắn chỉ ra điểm yếu lớn nhất của đội nhà là khả năng tận dụng cơ hội. Ông không giấu được sự lo lắng khi các học trò liên tục bỏ lỡ những tình huống có thể chuyển hóa thành bàn thắng.

“Chúng ta có rất nhiều cơ hội nhưng lại bỏ lỡ và không tận dụng được. Đó có thể là nỗi lo của U23 và cả tương lai bóng đá Việt Nam khi chúng ta có rất nhiều cầu thủ nhưng có nhiều tình huống bỏ lỡ, không biết cách ghi bàn. Tuy nhiên, U23 Việt Nam đã thắng, điều quan trọng nhất là chiến thắng”, HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh.

Thực tế trên sân Pleiku phần nào cho thấy những nhận xét của chiến lược gia này là có cơ sở. U23 Việt Nam kiểm soát thế trận và tạo ra sức ép đáng kể, nhưng các chân sút lại thiếu sự chính xác trong những pha xử lý cuối cùng.

Trong hiệp một, Minh Hoàng từng có cú dứt điểm đưa bóng trúng xà ngang. Sang hiệp hai, Khoa Ngô tiếp tục bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc khi cú sút của cầu thủ Việt kiều tìm đến cột dọc. Phải đến phút 70, Nguyễn Bảo Long mới tận dụng được tình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm để ghi bàn thắng quyết định.

Theo HLV Đinh Hồng Vinh, việc đối đầu với những đội bóng chủ động phòng ngự đòi hỏi các cầu thủ phải cải thiện khả năng phối hợp trong phạm vi hẹp. Đây cũng là hạn chế xuất phát một phần từ quỹ thời gian chuẩn bị không dài của đội tuyển.

Ông cho biết: “Các cầu thủ của chúng tôi có quỹ thời gian tập luyện với nhau ngắn, cho nên sự chuẩn bị cho giải đấu cũng chưa được như ý. Nếu có thêm thời gian, chắc chắn chúng tôi sẽ cải thiện những điểm đó và hướng tới những mục tiêu cao hơn cho năm 2027 và xa hơn nữa".

Bên cạnh vấn đề chuyên môn, HLV Đinh Hồng Vinh cũng giải thích về quyết định sử dụng Nguyễn Đức Phú và Cao Hoàng Minh, hai cầu thủ sẽ quá tuổi U23 trong năm 2027. Theo ông, sự điều chỉnh này xuất phát từ những biến động nhân sự ở tuyến giữa.

Cụ thể, Nguyễn Quang Vinh được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam, trong khi Nguyễn Công Phương (Hải Phòng) gặp chấn thương. Ban huấn luyện buộc phải bổ sung Đức Phú và Hoàng Minh nhằm tăng cường phương án nhân sự, đồng thời duy trì sự cân bằng trong lối chơi.

Đối với khả năng lịch thi đấu U23 châu Á và Asian Cup trùng nhau vào năm 2028, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết Ban huấn luyện sẽ chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

Sau hai chiến thắng trước U23 Thái Lan và U23 Singapore, U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để đăng quang tại giải U23 Quốc tế 2026. Ở lượt trận cuối cùng, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ chạm trán U23 Qatar lúc 19h ngày 14/11 trên sân Pleiku.

Đây được xem là trận đấu quyết định đến ngôi vô địch. Bên cạnh mục tiêu giành chiến thắng để khép lại giải đấu với thành tích toàn thắng, U23 Việt Nam cũng cần cải thiện khả năng dứt điểm nếu muốn tạo ra màn trình diễn thuyết phục trước đối thủ được đánh giá cao như Qatar.