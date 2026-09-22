HLV Đinh Hồng Vinh cảnh báo U23 Việt Nam trước trận tứ kết

Sau trận thua 0-1 trước U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối bảng C, HLV Đinh Hồng Vinh dành lời chúc mừng cho đối thủ khi đội bóng Trung Á hoàn tất vòng bảng với thành tích toàn thắng. Theo nhà cầm quân người Việt Nam, Uzbekistan sở hữu lực lượng đồng đều và có sự chuẩn bị tốt cho giải đấu. Đội bóng này gần như giữ nguyên bộ khung từng tham dự VCK U23 châu Á 2026, qua đó duy trì được sự ổn định về lối chơi và khả năng phối hợp.

HLV Đinh Hồng Vinh cho biết ban huấn luyện đã yêu cầu các học trò nhập cuộc thận trọng trước đối thủ mạnh. Tuy nhiên, U23 Việt Nam không tránh khỏi một thoáng mất tập trung khi Uzbekistan đẩy cao tốc độ và sớm có bàn mở tỷ số.

“Sau bàn thua, U23 Việt Nam chơi tự tin trở lại, kiểm soát bóng. Nhưng Xuân Bắc gặp chấn thương làm suy giảm khả năng cầm nhịp chuyển đổi trạng thái. Ở hiệp một, chúng tôi tạo được cơ hội. Nếu có bàn gỡ hòa, cục diện có thể đã khác trong hiệp hai”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

HLV Đinh Hồng Vinh tại buổi họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan. Ảnh: VFF

Dù không thể giành điểm trước Uzbekistan, HLV Đinh Hồng Vinh vẫn đánh giá tích cực về màn trình diễn của U23 Việt Nam trong cả vòng bảng. Đội tuyển có thời gian chuẩn bị ngắn, trong khi lực lượng được kết hợp giữa những cầu thủ từng dự VCK U23 châu Á 2026 và các gương mặt mới.

Thời tiết tại Nagoya cũng là một yếu tố được HLV Đinh Hồng Vinh nhắc đến khi đánh giá quá trình thi đấu của đội. Nhiệt độ cao trong nhiều ngày liên tiếp phần nào ảnh hưởng đến nền tảng thể lực của các cầu thủ. “Từ ngày 13/9 đến nay, thời tiết quá nóng. Có một chút ảnh hưởng đến thể lực. Sau trận này phải phục hồi thật tốt để lấy lại thể trạng cho tứ kết”, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết.

U23 Việt Nam đã giành quyền vào tứ kết với vị trí nhì bảng C. Đối thủ của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ được xác định sau khi bảng D kết thúc, với U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia đang cạnh tranh vị trí dẫn đầu.

Đội tuyển U23 Việt Nam đi tiếp vào Tứ kết với vị trí thứ nhì bảng đấu. Ảnh: VFF

Trước câu hỏi về việc muốn gặp đối thủ nào ở vòng knock-out, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định U23 Việt Nam phải chuẩn bị cho mọi khả năng. Nhà cầm quân 52 tuổi cũng đánh giá cao nỗ lực của các cầu thủ trong bối cảnh nhiều gương mặt thuộc lứa U23 đã được đôn lên đội tuyển quốc gia. Việc trao cơ hội cho những nhân tố mới được xem là một phần trong quá trình xây dựng lực lượng cho bóng đá Việt Nam.

Về nhân sự, U23 Việt Nam đã gặp một số vấn đề trong quá trình thi đấu tại vòng bảng, khi Xuân Bắc và Quốc Cường đều gặp chấn thương. Ban huấn luyện sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng của từng cầu thủ trước khi đưa ra phương án nhân sự cho trận tứ kết.

Khép lại vòng bảng, nhiệm vụ trước mắt của U23 Việt Nam là phục hồi thể lực và chuẩn bị cho trận đấu loại trực tiếp. HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh yếu tố tâm lý, thể trạng và khả năng cải thiện những hạn chế trong khâu tấn công sẽ là những vấn đề cần được giải quyết trước khi bước vào cuộc chiến giành vé bán kết.