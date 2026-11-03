HLV Diego Giustozzi đặt mục tiêu đưa futsal Việt Nam dự World Cup 2028

HLV Diego Giustozzi. Ảnh: VFF

Tại buổi họp báo trước hai trận giao hữu với đội tuyển futsal CH Kyrgyz, HLV Diego Giustozzi cho biết chuyến tập huấn lần này là một phần trong kế hoạch chuẩn bị dài hạn của đội tuyển futsal Việt Nam.

Nhà cầm quân người Argentina gửi lời cảm ơn Liên đoàn Bóng đá CH Kyrgyz về lời mời và sự đón tiếp dành cho đội tuyển Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn hai trận giao hữu sắp tới sẽ mang đến những màn so tài chất lượng cho người hâm mộ hai nước.

Theo HLV Diego Giustozzi, đội tuyển futsal Việt Nam đã trải qua hai tuần tập luyện tích cực. Bên cạnh việc chuẩn bị cho AIMAG 2026, ban huấn luyện đặc biệt chú trọng tạo điều kiện để các cầu thủ được thi đấu với những đối thủ mạnh tại châu Á, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn và khả năng cạnh tranh quốc tế.

Đề cập đến định hướng phát triển đội tuyển, HLV Diego Giustozzi nhấn mạnh mục tiêu dài hạn quan trọng hơn những thay đổi về thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA.

“Định hướng của chúng tôi là có những trận đấu chất lượng để hướng đến các mục tiêu dài hạn, đặc biệt là vòng loại World Cup với mục tiêu được tham dự World Cup 2028. Đội tuyển hiện có độ tuổi trung bình khoảng 23, vì vậy chúng tôi cần giúp các cầu thủ có thêm kinh nghiệm bằng cách thi đấu với những đội bóng hàng đầu châu Á”, HLV Diego Giustozzi chia sẻ.

Với lực lượng có độ tuổi trung bình khá trẻ, đội tuyển futsal Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện đội hình, kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và các nhân tố mới. Vì vậy, những trận đấu quốc tế được xem là cơ hội quan trọng để ban huấn luyện đánh giá năng lực từng vị trí, khả năng vận hành chiến thuật và bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ.

Đánh giá về đối thủ, HLV Diego Giustozzi cho rằng CH Kyrgyz là đội bóng có chất lượng chuyên môn tốt. Đội tuyển Việt Nam từng thất bại trước đối thủ này tại vòng loại World Cup cách đây hai năm, vì vậy cuộc tái đấu trên sân khách được dự báo sẽ mang đến không ít thử thách.

Dù vậy, chiến lược gia người Argentina đánh giá cao giá trị của những trận đấu như vậy đối với quá trình phát triển của đội tuyển. Ông cũng ghi nhận sự ủng hộ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong việc tạo điều kiện để đội tuyển tăng cường thi đấu quốc tế.

Chia sẻ về phương pháp huấn luyện, HLV Diego Giustozzi cho biết ông luôn có những điều chỉnh phù hợp với đặc điểm thể chất, văn hóa và môi trường bóng đá của từng quốc gia. Tuy nhiên, những nguyên tắc chiến thuật từng giúp ông cùng đội tuyển Argentina vô địch World Cup vẫn được duy trì.

Đặc biệt, nhà cầm quân người Argentina đề cao tinh thần thi đấu và khát khao chiến thắng. Theo ông, mỗi cầu thủ cần thể hiện quyết tâm cao nhất, không ngừng hoàn thiện bản thân và luôn hướng tới việc giành chiến thắng trong mọi trận đấu.

Buổi tập đầu tiên của ĐT futsal Việt Nam tại CH Kyrgyz. Ảnh: VFF

Cùng tham dự họp báo, tuyển thủ Châu Đoàn Phát khẳng định toàn đội đánh giá hai trận giao hữu với CH Kyrgyz có ý nghĩa quan trọng không kém những trận đấu chính thức.

“Tôi mong hai trận đấu này sẽ mang lại những trải nghiệm bổ ích, giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn và toàn đội chơi gắn kết hơn qua từng trận đấu”, Châu Đoàn Phát nhấn mạnh.

Cầu thủ này cũng dành sự tôn trọng cho đội tuyển CH Kyrgyz, đối thủ mà anh từng nhiều lần chạm trán. Theo Châu Đoàn Phát, futsal CH Kyrgyz đã có những bước phát triển đáng chú ý và sẽ là thử thách có giá trị đối với đội tuyển Việt Nam.

Hai trận giao hữu với CH Kyrgyz không chỉ giúp đội tuyển futsal Việt Nam kiểm nghiệm kết quả tập luyện mà còn tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng phối hợp và thích ứng với áp lực thi đấu quốc tế.

Thông qua những đợt tập huấn và cọ xát với các đối thủ chất lượng, HLV Diego Giustozzi kỳ vọng từng bước xây dựng đội tuyển futsal Việt Nam có chiều sâu lực lượng, bản lĩnh và năng lực cạnh tranh tốt hơn, hướng tới mục tiêu trở lại đấu trường FIFA Futsal World Cup vào năm 2028.