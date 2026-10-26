HLV đầu tiên xin rút khỏi V-League 2026/27

"Chúng tôi rất vinh dự, tự hào khi được góp mặt ở V-League và cũng hào hứng và hồi hộp chờ xem mình có thể làm được gì tại giải đấu cao nhất Việt Nam... Chúng tôi tin sẽ tạo nên một mùa giải đáng xem" - đó là chia sẻ của HLV trưởng Nguyễn Việt Thắng tại lễ xuất quân CLB Đồng Nai tham dự mùa giải mới cách đây 2 tháng.

Đó là thời điểm Công Phượng cùng đồng đội đang còn trong niềm hân hoan thăng hạng sau nhiều năm chờ đợi, và tham vọng nhìn về những mục tiêu mới tại V-League 2026/27.

HLV Nguyễn Việt Thắng từng tin sẽ cùng đội tạo nên một mùa giải đáng xem...

...nhưng sau 5 vòng đấu đầu tiên, CLB Đồng Nai chưa ghi được bàn thắng nào, xếp 14/14 trên bảng xếp hạng (Ảnh: Đồng Nai FC)

Thế nhưng chỉ qua 5 vòng đấu V-League 2026/27, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng đã nếm trải tới 4 thất bại và 1 trận hòa, đặc biệt chưa ghi được bàn thắng nào. Đây được xem là khởi đầu tệ nhất lịch sử của một đội bóng V-League.

Mới nhất sau trận thua đậm Nam Định 0-4 ngay trên sân nhà, HLV trưởng Nguyễn Việt Thắng công khai bày tỏ ý định từ chức.

"Tôi nghĩ là tôi nên dừng lại. Tôi sẽ bàn bạc với lãnh đạo đội bóng. Có thể ai đó đến sẽ làm tốt hơn, giỏi hơn hay không thì tôi không biết, nhưng cần một sự đổi mới để giúp đội bóng đi lên. Lúc này tôi không có gì để nói", ông Thắng bày tỏ.

Ở V-League 2026/27, Đồng Nai cùng Bắc Ninh là hai tân binh. Thế nhưng trong khi Bắc Ninh để lại nhiều dấu ấn, với 5 điểm sau 5 trận thì Đồng Nai lại chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm.

Đáng ngại hơn là nhìn Đồng Nai thi đấu, người ta thấy một khoảng cách nhất định với các đội V-League, cả về chất lượng - chiều sâu lực lượng lẫn độ già giơ. Đa số ngoại binh không đáp ứng kỳ vọng, trong khi tuổi tác kéo theo phong độ giảm sút khiến tiền đạo mũi nhọn Nguyễn Công Phượng chỉ còn là "ngôi sao quá khứ".

Phía trước Đồng Nai còn tới 21 trận đấu, một thành trình đầy gian nan và áp lực trụ hạng đè nặng. Một thay đổi ở vị trí HLV trưởng, nếu có, cũng có thể mở ra tia hy vọng. Song trên hết, nhân sự các tuyến cũng cần có sự bổ sung chất lượng mới mong hoàn thành mục tiêu trụ hạng vào cuối mùa.