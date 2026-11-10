HLV đầu tiên mất việc ở Ngoại hạng Anh mùa này

Theo SunSport, thất bại 1-3 trước Liverpool ở vòng 10 là giọt nước tràn ly khiến Ban lãnh đạo Crystal Palace quyết định chia tay HLV Pierre Sage. Trận thua thứ 4 liên tiếp đẩy đội bóng thành London xuống cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 7 điểm.

Sau 10 vòng, Crystal Palace chỉ thắng 2 trận, hòa 1 và thua tới 7. Đáng lo hơn, hàng phòng ngự đã để thủng lưới 24 bàn, nhiều nhất Ngoại hạng Anh mùa này. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 12/2017, đội bóng khép lại một vòng đấu ở vị trí cuối bảng.

Crystal Palace sa thải huấn luyện viên Pierre Sage chỉ sau 5 tháng dẫn dắt đội bóng. Ảnh: Shutterstock.

Crystal Palace đang trải qua giai đoạn khó khăn ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: Alamy Live News.

Thực tế, chiếc ghế của HLV Sage đã lung lay từ sau thất bại 0-5 trước Brighton hồi tháng 10. Ban lãnh đạo Crystal Palace khi ấy vẫn trao thêm cơ hội để ông cải thiện tình hình, nhưng những vấn đề ở hàng thủ không được khắc phục, còn kết quả thi đấu ngày càng sa sút.

Ít ai ngờ nhà cầm quân 47 tuổi lại phải ra đi nhanh đến vậy, bởi ông từng được kỳ vọng sẽ tiếp nối giai đoạn thành công nhất lịch sử Crystal Palace dưới thời HLV Oliver Glasner.

Trước khi chuyển sang Anh hồi tháng 6, HLV Sage gây tiếng vang khi giúp Lens lần đầu vô địch Cup Quốc gia Pháp và giành ngôi á quân Ligue 1. Những thành tích ấy khiến ông trở thành lựa chọn được đánh giá cao cho vị trí mà HLV Glasner để lại.

Tuy nhiên, kế nhiệm người từng giúp Crystal Palace giành FA Cup 2025, Siêu Cup Anh và Conference League là thử thách không nhỏ. Sức ép càng lớn khi đội bóng mất những trụ cột ở hàng phòng ngự, trong khi các phương án thay thế chưa đáp ứng kỳ vọng.

Từ vị thế một đội bóng liên tiếp giành danh hiệu, Crystal Palace nhanh chóng rơi vào cuộc chiến trụ hạng. Thành công tại Pháp cũng không đủ giúp HLV Sage tìm ra lời giải cho những vấn đề kéo dài ở Selhurst Park.

Sau trận thua Liverpool, nhà cầm quân người Pháp vẫn hy vọng có thể xoay chuyển tình thế: “Thật không tốt khi bước vào kỳ nghỉ dành cho đội tuyển quốc gia trong hoàn cảnh này. Chúng tôi cần thay đổi để phòng ngự và tấn công hiệu quả hơn, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh”.

Tuy nhiên, ông đã không còn cơ hội để sửa chữa những sai lầm. Theo truyền thông Anh, Crystal Palace đang nhắm đến cựu HLV Tottenham Thomas Frank và Sean Dyche, người có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng trong cuộc đua trụ hạng.

Đợt tập trung đội tuyển quốc gia mở ra cơ hội để Crystal Palace tìm người thay thế, trước khi Ngoại hạng Anh trở lại ngày 21/11.