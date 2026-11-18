HLV Dylan Kerr tái hợp Hải Phòng FC sau 12 năm.

Nhà cầm quân người Anh đã có mặt tại Hải Phòng và trực tiếp điều hành buổi tập chiều 16-11. Quyết định này Dylan Kerr được xem là phương án phù hợp với điều kiện của Hải Phòng FC ở thời điểm hiện tại. Cựu hậu vệ sinh năm 1967 từng làm việc tại sân Lạch Tray, có kinh nghiệm ở V.League và hiểu môi trường bóng đá địa phương.

Dylan Kerr từng đảm nhiệm vai trò HLV thể lực của đội tuyển Việt Nam, trong 2 năm năm 2012 và 2013, từng có thời gian dẫn dắt tạm quyền Khánh Hòa và Hải Phòng và năm 2014 được bổ nhiệm làm HLV trưởng của đội bóng đất Cảng.