HLV Đài Bắc Trung Hoa: 'Tôi học được nhiều từ tuyển Việt Nam'

HLV Matt Ross luôn trả lời họp báo với phong thái điềm tĩnh. Ảnh: Minh Chiến.

"Tuyển Việt Nam là tập thể được huấn luyện bài bản với chất lượng các cá nhân nổi bật. Hôm nay, họ có nhiều cầu thủ mới nhưng triết lý không thay đổi khi 3 cầu thủ tấn công luôn khai thác những khoảng trống nguy hiểm. Tôi rất háo hức xem tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2027. Nhưng giải dời lịch đến cuối năm 2027, điều này sẽ giúp họ có sự chuẩn bị tốt hơn", HLV Matt Ross mở đầu phần trả lời trong phòng họp báo sân Thiên Trường, Ninh Bình sau trận.

"Chúc mừng tuyển Việt Nam giành chiến thắng. Tỷ số trận đấu không phản ánh tất cả khi họ đã áp đảo cả về cách kiểm soát bóng lẫn lối chơi. Dù thua, tôi hài lòng khi học được nhiều điều từ trận này", chiến lược gia sinh năm 1978 nói tiếp.

Nhận xét về Olaha Mạnh Đức, cầu thủ vừa ghi bàn đầu tiên, trong lần ra sân đầu tiên cho tuyển Việt Nam, Ross nói: "Rất khó để ngăn cản cậu ấy. Cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa được giao kèm Mạnh Đức hôm nay còn rất trẻ và mới có lần đầu khoác áo tuyển quốc gia. Mạnh Đức rất nguy hiểm khi có bóng và có khả năng khai thác khoảng trống rất tốt. Trong giờ nghỉ giữa hiệp, chúng tôi phải điều chỉnh cách theo kèm cậu ấy vì về nguyên tắc, để kèm mẫu tiền đạo như thế, đội tôi cần 2 lớp phòng ngự. Mạnh Đức là nhân tố rất chất lượng với tuyển Việt Nam khi có khả năng chơi bóng đa dạng".

Phóng viên hỏi về một cá nhân khác của tuyển Việt Nam là Nguyễn Đình Bắc, chủ nhân của bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà. Ở buổi họp báo trước trận, khi nhận câu hỏi của phóng viên về việc đánh giá Đình Bắc, Ross từ chối trả lời ngay mà hẹn sau trận.

"Bắc là cầu thủ rất kỹ thuật và chất lượng. Tôi không muốn nói điều đó trước trận vì không muốn cậu ấy quá hưng phấn. Bắc luôn biết xuất hiện ở những khoảng trống nguy hiểm và biết lôi kéo hậu vệ đối phương ra những khoảng không gian mà họ không mong muốn", thuyền trưởng người Australia bày tỏ quan điểm.

Lịch thi đấu Casper Cup 2026. Đồ họa: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).