HLV Đài Bắc (Trung Hoa) hết lời khen tân binh Olaha của tuyển Việt Nam

“Olaha Mạnh Đức giúp tuyển Việt Nam có chiều sâu và thêm lựa chọn, cả khi có bóng lẫn không bóng”, HLV Matthew Ross nhận xét tại cuộc họp báo sau trận giao hữu trên sân Thiên Trường.

Nhà cầm quân người Australia đặc biệt ấn tượng với khả năng gây sức ép của Olaha. Ông tiết lộ một hậu vệ trẻ lần đầu đá chính cho Đài Bắc (Trung Hoa) đã có trải nghiệm không dễ dàng khi được giao nhiệm vụ theo kèm tiền đạo nhập tịch của Việt Nam.

“Cầu thủ trẻ lần đầu đá chính được giao kèm Olaha đã trải qua hiệp một vất vả. Đó sẽ là kỷ niệm đáng nhớ với cậu ấy”, HLV Ross chia sẻ.

HLV Matthew Ross đánh giá cao Olaha Mạnh Đức trong trận Đài Bắc (Trung Hoa) thua tuyển Việt Nam 0-2 tối 11/11.

Những khó khăn của hàng thủ đội khách phần nào thể hiện qua bàn mở tỷ số của Olaha ở phút 21. Sau pha phối hợp với hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc trong vòng cấm, tiền đạo 29 tuổi chọn đúng vị trí để đệm bóng cận thành, ghi bàn ngay trận ra mắt tuyển Việt Nam.

Không chỉ có bàn thắng, Olaha còn tích cực di chuyển và phối hợp với đồng đội, khiến các hậu vệ đối phương phải liên tục điều chỉnh vị trí. Sang hiệp 2, HLV Ross yêu cầu đội khách lùi sâu hơn, tổ chức 2 lớp phòng ngự nhằm hạn chế sức tấn công của Việt Nam.

Theo nhà cầm quân người Australia, đội chủ nhà cho thấy khả năng tổ chức tốt dù có nhiều thay đổi về nhân sự. Ông đặc biệt đánh giá cao cách các cầu thủ tấn công lựa chọn vị trí và phối hợp, giúp Việt Nam duy trì sức ép trong phần lớn thời gian thi đấu.

Lời khen dành cho Olaha càng có ý nghĩa khi đây mới là lần đầu anh khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo thuộc biên chế CLB Công an TPHCM cũng là một trong 5 gương mặt mới được HLV Kim Sang-sik trao suất đá chính.

Dù chưa có nhiều thời gian tập luyện cùng đồng đội, Olaha vẫn nhanh chóng hòa nhập. Theo HLV Kim Sang-sik, việc gắn bó với bóng đá Việt Nam từ năm 2017 giúp tiền đạo gốc Nigeria hiểu rõ môi trường thi đấu và dễ dàng thích nghi với yêu cầu của ban huấn luyện.

Olaha Mạnh Đức và các đồng đội trong trận tuyển Việt Nam thắng Đài Bắc (Trung Hoa) 2-0 tối 11/11. Ảnh: Minh Đỗ.

Trước khi nhập tịch vào tháng 9/2026, Olaha đã có gần một thập niên thi đấu tại Việt Nam, chủ yếu trong màu áo CLB Sông Lam Nghệ An. Kinh nghiệm ấy trở thành lợi thế khi anh lần đầu được thử sức ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, Olaha sẽ không góp mặt trong trận gặp Kyrgyzstan ngày 17/11. Anh cùng 3 đồng đội thuộc Công an TPHCM được phép trở về CLB, chuẩn bị cho cuộc đối đầu Buriram United tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á vào ngày 18/11.