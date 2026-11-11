HLV Đài Bắc Trung Hoa ấn tượng với Đình Bắc và Olaha Mạnh Đức

Phát biểu tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Matt Ross cho rằng tỷ số 0-2 chưa phản ánh hết sự vượt trội của tuyển Việt Nam.

HLV Matt Ross dành lời khen cho màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam

"Trước tiên, tôi xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam với chiến thắng hôm nay. Tỷ số 2-0 chưa nói lên hết sức mạnh cũng như sự áp đảo của họ trước chúng tôi", ông chia sẻ.

Dù thất bại, chiến lược gia người Australia vẫn hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò. Đây mới là trận đấu thứ hai của Đài Bắc Trung Hoa trong năm nay, trong khi đội hình có khoảng 5-6 cầu thủ lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia. Vì vậy, ông cho rằng các cầu thủ cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm và cải thiện chuyên môn.

Đặc biệt, pha lập công đẹp mắt của Đình Bắc ở phút 58 cũng để lại ấn tượng với HLV Đài Bắc Trung Hoa. Tiền đạo sinh năm 2004 thể hiện kỹ thuật và tốc độ khi vượt qua hai hậu vệ trước khi cứa lòng ấn định chiến thắng 2-0.

"Đình Bắc là cầu thủ rất kỹ thuật và thông minh. Cậu ấy thực sự tài năng, chơi bóng bằng đầu óc và luôn biết cách gây khó khăn cho hàng phòng ngự. Tôi nghĩ các trung vệ đều không muốn phải đối đầu với một cầu thủ như vậy", ông Matt Ross đánh giá.

Đình Bắc ghi bàn đẳng cấp, nâng tỷ số lên 2-0

Bên cạnh đó, HLV Matt Ross cũng ấn tượng với Olaha Mạnh Đức. Tiền đạo này mở tỷ số ở phút 21 và cho thấy khả năng tì đè, giữ bóng cũng như khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương.

"Olaha rất mạnh khi có bóng và biết cách khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự. Chúng tôi phải tổ chức hai lớp phòng ngự để đối phó với cậu ấy. Sự xuất hiện của Olaha giúp lối chơi của Việt Nam trở nên đa dạng hơn rất nhiều", HLV Matt Ross nhận xét.

Cùng với đó, nhà cầm quân sinh năm 1978 cũng đánh giá cao cách vận hành chiến thuật của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. Theo ông, dù sử dụng nhiều gương mặt mới, đội chủ nhà vẫn duy trì lối chơi kiên nhẫn, tổ chức tốt và linh hoạt trong chuyển đổi hệ thống phòng ngự.

Những lời khen từ đối thủ là sự ghi nhận đáng chú ý dành cho Olaha Mạnh Đức và Đình Bắc.

Với HLV Kim Sang-sik, màn trình diễn của hai cầu thủ này cùng chiến thắng trong ngày ra quân mang đến thêm tín hiệu tích cực trong quá trình xây dựng lực lượng hướng tới Asian Cup 2027.