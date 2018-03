HLV của Jordan nói gì trước cuộc đối đầu ĐT Việt Nam?

Trước cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam tối nay, HLV Jamal Abu Abed của ĐT Jordan bày tỏ hy vọng các học trò sẽ vượt qua sự mệt mỏi để giành trọn 3 điểm.

Sau 5 lượt trận tại bảng C, đội tuyển Jordan đang đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 11 điểm trong tay. Thầy trò HLV Jamal Abu Abed đang hơn ĐT Việt Nam 2 điểm, do đó chỉ cần không thua ở trận đấu tối nay Jordan sẽ đảm bảo vị trí số 1 tại bảng C và có thể tạo ra ưu thế nhất định tại lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2019.

ĐT Jordan từng cầm hòa Việt Nam 0-0 trên sân Mỹ Đình

Tuy nhiên, dù đã sớm giành vé đi tiếp và chỉ cần một trận hòa là đủ để giành ngôi nhất bảng đấu, nhưng trong buổi họp báo trước trận đấu tối nay, HLV Jamal Abu Abed đặt mục tiêu cùng các học trò của mình giành trọn 3 điểm ở trận đấu trên sân nhà.

Mở đầu bài phát biểu của mình với báo chí quốc tế, HLV Jamal Abu Abed cho biết: “Chúng tôi đã có sự chuẩn bị theo cách riêng của mình để đảm bảo có sự ổn định trong đội hình. Có một số cầu thủ không được triệu tập lần này do chấn thương hoặc không có sự ổn định về phong độ. Nhưng những cầu thủ được triệu tập thay thế đã nhanh chóng khẳng định được vai trò của mình”.

Dù có lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV, tuy nhiên một điều HLV Jamal Abu Abed lo lắng trước cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam tối nay chính là tình trạng thể lực của các cầu thủ khi ĐT Jordan không có nhiều thời gian tập trung bởi lịch thi đấu dày đặc của các CLB trong nước thời gian qua: “Tình trạng thể lực của các cầu thủ là không hoàn hảo do chúng tôi không có nhiều thời gian chuẩn bị. Trong thời gian qua, lịch thi đấu dày đặc của các CLB đã ảnh hưởng đến sức khỏe của các cầu thủ. Tôi hy vọng rằng các cầu thủ của mình sẽ có được nền tảng thể lực tốt nhất trong trận đấu với ĐT Việt Nam”.

Trong bài phát biểu của mình, HLV Jamal Abu Abed nhấn mạnh một chiến thắng trước thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ là lời khẳng định ĐT Jordan đang đi đúng hướng: “Chúng tôi thể hiện được lối chơi đẹp trước ĐT Việt Nam và một chiến thắng sẽ là lời khẳng định chúng tôi đang đi đúng hướng”.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Park Hang Seo đặt niềm tin vào lứa cầu thủ trẻ khi đã triệu tập 13 cầu thủ đã tham dự VCK U23 châu Á 2018 tổ chức tại Trung Quốc hồi tháng 1 vừa qua. Ở giải đấu này, ĐT U23 Việt Nam đã tạo nên cú sốc lớn khi giành quyền vào chơi trận chung kết trước khi để thua U23 Kazakhstan sau 120 phút thi đấu kịch tính.

Hoàng Anh