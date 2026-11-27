Sau trận đấu cuối cùng, HLV Cristiano Roland không giấu được niềm tự hào về các học trò. Ông cho rằng việc góp mặt tại sân chơi lớn nhất thế giới ở cấp độ U17 là hành trình lịch sử, mang đến những trải nghiệm mà không phải cầu thủ trẻ nào cũng có cơ hội được tiếp cận.

HLV Cristiano Roland tự hào về hành trình của các học trò. Ảnh: VFF

“Tôi rất tự hào và các em xứng đáng được tuyên dương. Đây là một hành trình lịch sử, mang lại rất nhiều bài học. Lứa cầu thủ này xứng đáng nhận được nhiều sự đầu tư và quan tâm hơn nữa, bởi các em sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam”, ông chia sẻ.

Thông điệp của HLV Cristiano Roland không đơn thuần là lời động viên sau thất bại. Đó còn là sự nhấn mạnh về trách nhiệm của bóng đá Việt Nam trong việc tiếp tục nuôi dưỡng và phát triển thế hệ cầu thủ vừa có lần đầu trải nghiệm World Cup.

Một giải đấu lớn có thể giúp các cầu thủ nhận ra khoảng cách về thể hình, thể lực, tốc độ và tư duy chơi bóng, nhưng giá trị quan trọng hơn là biết mình cần cải thiện điều gì để tiến bộ.

Nhà cầm quân người Brazil cũng thẳng thắn nhìn nhận vấn đề thể trạng của cầu thủ Việt Nam khi phải đối đầu với những đối thủ có nền tảng thể lực vượt trội. Theo ông, đây không phải hạn chế riêng của một đội tuyển hay một ban huấn luyện, mà là vấn đề cần được nhìn nhận ở tầm vóc toàn nền bóng đá.

Các cầu thủ U17 Việt Nam sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai

“Thể trạng là vấn đề tất cả chúng ta phải cùng nhau nhìn lại, chứ không chỉ riêng cá nhân tôi. Tôi mong các cầu thủ trẻ sẽ nhận được sự quan tâm và đầu tư nhiều hơn nữa”, ông nhấn mạnh.

Những giọt nước mắt tiếc nuối của các cầu thủ sau trận đấu cuối cùng cũng khiến HLV Cristiano Roland đồng cảm. Ông hiểu rằng đó là cảm xúc tự nhiên khi các em đã đặt nhiều niềm tin, đam mê và khát vọng vào giải đấu. Tuy nhiên, điều cần thiết là biến nỗi buồn thành động lực, tiếp tục tập luyện và nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân.

Sau khi trở về nước tối 27.11, các cầu thủ sẽ hội quân cùng CLB chủ quản, chuẩn bị cho những giải trẻ quốc gia năm 2027. World Cup đã khép lại, nhưng hành trình phát triển của lứa cầu thủ này mới chỉ bắt đầu.

Điều các cầu thủ trẻ cần lúc này không chỉ là những lời khen ngợi, mà còn là môi trường thi đấu, chương trình huấn luyện và sự đầu tư dài hạn. Bởi nếu được chăm sóc đúng hướng, những trải nghiệm tại Qatar hoàn toàn có thể trở thành nền móng cho một thế hệ mới của bóng đá Việt Nam.