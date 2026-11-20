HLV Cristiano Roland và các học trò sẵn sàng cho FIFA U17 World Cup 2026.

Trong buổi trao đổi với truyền thông trước buổi tập chiều 19/11, HLV Cristiano Roland cho biết U17 Việt Nam đã trải qua khoảng 2 tháng chuẩn bị tích cực nhằm hướng tới sân chơi lớn nhất dành cho lứa tuổi U17. Nhà cầm quân người Brazil hiểu rõ những thử thách đang chờ đợi đội bóng, nhưng không muốn sự chênh lệch về trình độ trở thành áp lực tâm lý đối với các cầu thủ trẻ.

Trước cuộc đối đầu với U17 Bỉ, ông đặt mục tiêu các học trò phải thể hiện được những gì tốt nhất, thi đấu bằng tất cả khả năng và không quá nặng nề về kết quả.

“Trong trận đấu tới, tôi chỉ muốn các cầu thủ thể hiện tốt nhất, chơi hết mình. Khi trận đấu kết thúc, dù kết quả như thế nào, chúng tôi cũng sẽ tự hào về những gì đã làm”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Một trong những vấn đề được chiến lược gia người Brazil đặc biệt quan tâm là tâm lý thi đấu của các cầu thủ. Với phần lớn thành viên U17 Việt Nam, World Cup là trải nghiệm chưa từng có và cũng có thể trở thành cơ hội đặc biệt trong sự nghiệp bóng đá của mỗi người.

Vì vậy, HLV Cristiano Roland muốn các học trò tận hưởng từng khoảnh khắc tại giải đấu, thay vì để áp lực thành tích ảnh hưởng đến khả năng thể hiện trên sân.

“Cơ hội đến với giải đấu lần này có thể là cơ hội duy nhất đối với các em. Vì vậy, tôi muốn các em luôn cảm thấy hân hoan và tự hào khi chơi bóng. Một trong những điều tôi dặn các cầu thủ mỗi ngày là phải cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và thoải mái khi thi đấu. Trên hết, các em cần có sự tự tin để chơi hết mình”, ông nhấn mạnh.

Bên cạnh yếu tố tinh thần, HLV Cristiano Roland cũng đặc biệt chú trọng đến những yêu cầu chuyên môn. Ông thừa nhận FIFA U17 World Cup là sân chơi có đẳng cấp và cường độ thi đấu cao hơn đáng kể so với những giải đấu cấp châu lục mà U17 Việt Nam từng trải qua.

Để có thể cạnh tranh với các đối thủ mạnh, các cầu thủ cần cải thiện tốc độ xử lý bóng, chất lượng phối hợp và khả năng thích nghi với nhịp độ trận đấu. Đồng thời, toàn đội phải duy trì bản sắc trong lối chơi, tuân thủ chặt chẽ đấu pháp và giữ được sự tập trung trước những đối thủ sở hữu ưu thế về thể hình, thể lực lẫn kỹ thuật.

“Tôi muốn các em cảm thấy hân hoan, hạnh phúc khi thực hiện những chiến lược và chiến thuật mà ban huấn luyện chuẩn bị. Chúng tôi biết các đối thủ đều là những đội bóng hàng đầu ở châu lục của họ, nhưng toàn đội cần tự tin và tuân thủ lối chơi đã đề ra”, nhà cầm quân người Brazil khẳng định.

Tại FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đối thủ U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ có trận mở màn gặp U17 Bỉ lúc 20h00 ngày 20/11 (giờ Việt Nam).

Dù phải đối đầu với những đội bóng được đánh giá cao hơn, U17 Việt Nam vẫn có cơ sở để bước vào giải đấu với tinh thần quyết tâm. Thông điệp của HLV Cristiano Roland rất rõ ràng: Các cầu thủ cần tự tin, tận hưởng cơ hội được góp mặt tại World Cup và chiến đấu hết mình để mang đến màn trình diễn đáng tự hào cho bóng đá Việt Nam.