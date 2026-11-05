HLV Cristiano Roland: 'U17 Việt Nam quyết tâm vượt qua vòng bảng World Cup 2026'

HLV Cristiano Roland hướng dẫn chiến thuật cho các cầu thủ U17 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Sau bảy tuần tập luyện, U17 Việt Nam đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng trước thềm FIFA U17 World Cup 2026. Theo HLV Cristiano Roland, các cầu thủ đã có những chuyển biến tích cực về thể lực, khả năng thích ứng với cường độ thi đấu và tâm lý.

Nhà cầm quân người Brazil cho biết toàn đội đã cơ bản nắm bắt được những yêu cầu về lối chơi mà ban huấn luyện xây dựng. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện thông qua chuyến tập huấn tại UAE, trước khi đội di chuyển tới Qatar tham dự giải đấu.

“Các cầu thủ đang nỗ lực tiến bộ qua từng ngày và ban huấn luyện tin tưởng toàn đội sẽ đạt trạng thái thể lực tốt nhất khi bước vào trận đấu đầu tiên”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Về lực lượng, U17 Việt Nam hiện có 28 cầu thủ tập trung. Ban huấn luyện sẽ lựa chọn 25 gương mặt tham gia chuyến tập huấn tại UAE, trong khi ba cầu thủ ở lại Việt Nam. Trước khi bước vào giải đấu chính thức, danh sách tiếp tục được rút xuống còn 21 cầu thủ theo quy định.

HLV Cristiano Roland khẳng định việc lựa chọn nhân sự sẽ dựa trên quá trình đánh giá chuyên môn, phong độ và mức độ đáp ứng yêu cầu chiến thuật. Những cầu thủ không góp mặt trong danh sách cuối cùng vẫn được động viên tiếp tục nỗ lực để tìm kiếm cơ hội ở các đợt tập trung tiếp theo.

Trong chuyến tập huấn tại UAE, U17 Việt Nam dự kiến có trận đấu tập với Fiji. Theo HLV Cristiano Roland, việc lựa chọn đối thủ đến từ châu Đại Dương nằm trong tính toán chuyên môn, giúp các cầu thủ làm quen với những đặc điểm thi đấu tương đồng với New Zealand, một trong các đối thủ của U17 Việt Nam tại vòng bảng.

Bên cạnh đó, những trận giao hữu với các đội bóng trong nước thời gian qua cũng mang lại giá trị thiết thực, giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm và nâng cao khả năng phối hợp.

Một trong những nội dung được quan tâm nhất là mục tiêu của U17 Việt Nam tại World Cup 2026. Trước đó, đội trưởng Đăng Khoa đã bày tỏ quyết tâm cùng các đồng đội vượt qua vòng bảng.

Đón nhận thông tin này, HLV Cristiano Roland không giấu được sự hài lòng. Ông cho rằng khát vọng của các cầu thủ là tín hiệu tích cực, thể hiện tinh thần tập thể và sự nghiêm túc trong quá trình chuẩn bị.

“Tôi rất vui khi thấy các cầu thủ có tham vọng và khát khao lớn như vậy. Điều đó cho thấy tinh thần tập thể mạnh mẽ cũng như sự nghiêm túc của các em trong quá trình tập luyện và chuẩn bị”, nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh.

Dù vậy, HLV Cristiano Roland khẳng định U17 Việt Nam sẽ không đặt nặng những kịch bản xa hơn mà tập trung giải quyết từng trận đấu. Theo ông, mỗi cuộc đối đầu tại World Cup đều phải được tiếp cận với tinh thần như một trận chung kết.

Về chiến thuật, HLV Cristiano Roland thừa nhận thể hình và thể trạng là những bất lợi của cầu thủ Việt Nam khi đối đầu với các đội bóng mạnh trên thế giới. Tuy nhiên, ông tin rằng tốc độ, kỹ thuật cá nhân và khả năng xử lý bóng nhanh có thể giúp toàn đội hạn chế sự chênh lệch.

Theo định hướng của ban huấn luyện, U17 Việt Nam sẽ chú trọng khả năng luân chuyển bóng, đưa ra quyết định nhanh, di chuyển hợp lý và kiểm soát không gian khi không có bóng. Khi giành lại quyền kiểm soát, các cầu thủ cần phát huy tốc độ để tổ chức những tình huống tấn công hiệu quả, đồng thời hạn chế các pha tranh chấp trực diện về sức mạnh.

Nhìn xa hơn giải đấu tại Qatar, HLV Cristiano Roland cho rằng việc U17 Việt Nam giành quyền tham dự World Cup là minh chứng cho tiềm năng của bóng đá trẻ nước nhà. Điều quan trọng là tiếp tục đầu tư đào tạo, giúp các cầu thủ phát triển năng lực và xây dựng sự tự tin khi thi đấu ở đẳng cấp quốc tế.

Trước hành trình lịch sử, nhà cầm quân người Brazil cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ, những người luôn đồng hành và tiếp thêm động lực cho đội tuyển.

Dù phải thi đấu xa nhà, HLV Cristiano Roland khẳng định U17 Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình, thể hiện tinh thần quyết tâm cao nhất trong từng trận đấu, hướng tới mục tiêu tạo dấu ấn tại FIFA U17 World Cup 2026 và mang lại niềm tự hào cho bóng đá Việt Nam.