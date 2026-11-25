HLV Cristiano Roland ca ngợi các học trò sau những gì đã thể hiện. (Nguồn: VFF)

U17 Việt Nam đang tạo nên dấu ấn tại vòng chung kết U17 World Cup 2026 với màn trình diễn thuyết phục trước các đối thủ được đánh giá cao tại bảng G.

"Các chiến binh sao Vàng" mở màn giải đấu bằng chiến thắng sát nút 2-3 trước U17 Bỉ, và trải qua màn rượt đuổi tỷ số kịch tính 3-3 trước U17 New Zealand.

Kết quả này giúp cho U17 Việt Nam đứng trước cơ hội tạo nên bất ngờ trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào vòng knock-out.

Chứng kiến những gì diễn ra, huấn luyện viên Cristiano Roland bày tỏ niềm tự hào về tinh thần thi đấu, sự nỗ lực và khả năng thực hiện đấu pháp của các học trò, đồng thời nhấn mạnh tinh thần không bỏ cuộc là yếu tố giúp đội tuyển tạo nên những dấu ấn tại giải đấu.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông FIFA, ông Cristiano Roland nhắc đến hai từ “tự hào” để nói về màn trình diễn của các học trò trước U17 Bỉ.

“Những gì các cầu thủ làm được thật phi thường. Cách họ cam kết thực hiện và hoàn thành những gì chúng tôi đã lên kế hoạch trong từng trận đấu đối với tôi là điều tuyệt vời. Với chúng tôi, lần đầu tiên có mặt tại đây thật sự rất đáng quý. Đây là cơ hội để các em học hỏi, trưởng thành và ngày càng có tính cạnh tranh cao hơn ở những giải đấu như thế này,” nhà cầm quân người Brazil chia sẻ.

"Thuyền trưởng" của U17 Việt Nam đặc biệt ấn tượng với hai bàn thắng vào lưới U17 Bỉ - cả hai bàn thắng đều xuất phát từ những tình huống cố định.

Theo ông Cristiano Roland, các tình huống cố định là nội dung được ban huấn luyện chú trọng trong quá trình tập luyện. “Chúng tôi tập luyện rất nhiều. Chúng tôi biết rằng khi đưa bóng trực tiếp từ chấm phạt góc vào vòng cấm, đội sẽ gặp nhiều bất lợi do đối thủ có thể hình cao lớn hơn. Vì vậy, chúng tôi xây dựng một số bài phối hợp, tận dụng sự di chuyển và tốc độ để gây bất ngờ. Hai bàn thắng trước U17 Bỉ cho thấy phẩm chất kỹ thuật của các cầu thủ Việt Nam là rất tốt. Công việc của huấn luyện viên là đưa ra các phương án, nhưng người quyết định trên sân chính là các cầu thủ.”

Còn ở trận đấu với U17 New Zealand, U17 Việt Nam đã thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường. Dù ba lần bị dẫn trước song các học trò của ông Roland vẫn kiên trì tìm kiếm cơ hội đến những phút cuối cùng.

HLV Cristiano Roland cùng học trò tại sân chơi U17 World Cup. (Nguồn: VFF)

Theo huấn luyện viên Cristiano Roland, các học trò của ông đã thể hiện một “tinh thần Việt Nam.” “Tôi nghĩ tất cả mọi người theo dõi đều thấy đó là một trận đấu giàu cảm xúc. Các cầu thủ đã thể hiện sức mạnh tinh thần và luôn vượt qua chính mình," ông Roland nói. "Đó là bản chất bên trong các em: luôn nỗ lực vượt khó, không bao giờ bỏ cuộc và luôn chiến đấu vì mục tiêu. Đối đầu với một đội bóng rất mạnh, có thể hình và thể lực vượt trội, nhưng các em đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng, chạy hết mình như mọi khi."

Nói về khả năng duy trì sự tập trung trong những tình huống bất lợi, đặc biệt là khi đội không còn quyền yêu cầu xem lại tình huống bằng công nghệ FVS (Football Video Support), ông Cristiano Roland cho biết đây cũng là nội dung được ban huấn luyện rèn luyện thường xuyên.

“Đôi khi sai sót xảy ra, không chỉ từ phía chúng tôi, nhưng các cầu thủ phải tiếp tục tập trung vào mục tiêu. Chúng tôi rèn luyện điều này ngay cả trong các buổi tập, tạo ra những tình huống để các em học cách không bỏ cuộc. Điều quan trọng là giữ được sự tập trung vào trận đấu, tinh thần đồng đội và chiến thuật. Các cầu thủ cần duy trì thái độ tích cực, không phản ứng giận dữ mà phải đối mặt với tình huống để tiếp tục thi đấu và chinh phục mục tiêu,” ông chia sẻ.

Với những gì đã thể hiện, huấn luyện viên Cristiano Roland và các học trò đang tập trung để chuẩn bị cho trận đấu mang tính chất quyết định với U17 Mali ở lượt cuối.

Sau hai lượt trận, U17 Việt Nam hiện đang có trong tay 1 điểm (hiệu số -1), xếp thứ ba bảng G và vẫn nắm quyền tự quyết.

Ở lượt trận cuối, U17 Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trước U17 Mali mới có cơ hội. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng nhưng toàn đội phải nỗ lực hết mình để hoàn thành mục tiêu./.