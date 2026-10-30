HLV Cristiano Roland: 'U17 Việt Nam được chuẩn bị tốt nhất cho World Cup 2026'

HLV Cristiano Roland chia sẻ về những bài học từ chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và kế hoạch chuẩn bị tiếp theo của U17 Việt Nam trước thềm World Cup 2026. Ảnh: VFF

Trong hành trình hướng tới FIFA U17 World Cup 2026, đội tuyển U17 Việt Nam đang được tạo điều kiện tham gia các chương trình tập huấn, thi đấu giao hữu với những đối thủ có chất lượng chuyên môn cao nhằm tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào sân chơi thế giới.

Đánh giá về chuyến tập huấn vừa kết thúc tại Hàn Quốc, HLV Cristiano Roland cho biết các trận đấu giao hữu đã mang lại nhiều giá trị thiết thực, đặc biệt trong việc giúp cầu thủ thích nghi với cường độ thi đấu và những yêu cầu cao hơn về thể chất.

“LĐBĐ Việt Nam đã mang đến các chuyến tập huấn quốc tế, giúp cầu thủ cọ xát, giao hữu với các đội mạnh. U17 Việt Nam đã đá 3 trận với đối thủ hơn tuổi ở Hàn Quốc. Họ đá ở cường độ cao, giúp cầu thủ có kinh nghiệm quý báu cho World Cup”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Theo nhà cầm quân người Brazil, điều quan trọng nhất sau những trận giao hữu không nằm ở kết quả thắng thua, mà là khả năng thích nghi và sự tiến bộ của các cầu thủ.

Việc đối đầu với những đội bóng có nền tảng thể chất tốt, thi đấu quyết liệt và duy trì cường độ cao giúp U17 Việt Nam nhận diện rõ hơn những yêu cầu cần đáp ứng khi bước ra đấu trường quốc tế.

Dù không phải lúc nào đối thủ cũng tạo ra cách biệt lớn về tỷ số, những thử thách trong tranh chấp, tốc độ xử lý bóng và khả năng duy trì thể lực đều mang đến bài học bổ ích cho các cầu thủ trẻ.

Bên cạnh những đánh giá chuyên môn, HLV Cristiano Roland dành sự ghi nhận đặc biệt đối với LĐBĐ Việt Nam khi tạo điều kiện thuận lợi để đội tuyển thực hiện kế hoạch chuẩn bị.

“LĐBĐ Việt Nam đã tạo điều kiện tốt nhất cho U17 Việt Nam, đáp ứng mọi đòi hỏi, yêu cầu của ban huấn luyện. Cảm ơn lãnh đạo VFF đã luôn đồng hành, hỗ trợ U17 Việt Nam”, ông nhấn mạnh.

Theo HLV Cristiano Roland, sự quan tâm dành cho đội tuyển U17 cần được nhìn nhận trong chiến lược phát triển bóng đá trẻ lâu dài. Việc đầu tư cho các đội tuyển trẻ không chỉ phục vụ một giải đấu cụ thể mà còn góp phần xây dựng lực lượng kế cận cho bóng đá Việt Nam.

“Chúng tôi cũng hiểu vai trò của mình, hiểu rằng U17 Việt Nam đá tốt thì VFF sẽ đầu tư thêm nữa cho tương lai. Khi bóng đá trẻ được chăm chút, bóng đá Việt Nam sẽ có nền tảng vững vàng”, nhà cầm quân người Brazil chia sẻ.

Đáng chú ý, HLV Cristiano Roland cho rằng FIFA U17 World Cup 2026 là một cột mốc quan trọng, nhưng không phải đích đến cuối cùng trong sự nghiệp của các cầu thủ.

Để những tài năng trẻ hiện nay có thể trở thành lực lượng nòng cốt của đội tuyển quốc gia trong khoảng 5–10 năm tới, các em cần được tiếp tục thi đấu thường xuyên, tích lũy kinh nghiệm và phát triển toàn diện.

Trong đó, việc chú trọng khoa học thể thao, chế độ dinh dưỡng và nâng cao nền tảng thể chất được xem là những yếu tố cần thiết, giúp cầu thủ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bóng đá hiện đại.

Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, U17 Việt Nam có một ngày nghỉ trước khi trở lại tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

HLV trưởng U17 Việt Nam Cristiano Roland đánh giá cao sự hỗ trợ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho FIFA U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ lên đường sang UAE từ ngày 6.11 để tiếp tục tập huấn và thi đấu giao hữu, hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước thềm FIFA U17 World Cup 2026.

HLV Cristiano Roland cho biết, mục tiêu của giai đoạn tiếp theo là duy trì cường độ thi đấu mà toàn đội đã tích lũy tại Hàn Quốc, đồng thời cải thiện thể trạng, nâng cao thể lực và điều chỉnh khối lượng vận động phù hợp.

Ban huấn luyện hướng tới việc giúp các cầu thủ đạt trạng thái thể chất và phong độ tốt nhất khi bước vào trận ra quân tại World Cup.

Với những trải nghiệm thu được từ các chuyến tập huấn quốc tế cùng sự chuẩn bị về chuyên môn, thể lực và tâm lý, U17 Việt Nam đang từng bước hoàn thiện hành trang cho sân chơi lớn.

Quan trọng hơn, đây cũng là cơ hội để thế hệ cầu thủ trẻ tích lũy nền tảng cần thiết, hướng tới những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp và đóng góp cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.