HLV Cristiano Roland tự tin trước trận quyết đấu U17 Mali

Chiều ngày 25/11, U17 Việt Nam có buổi tập tại Qatar để hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho cuộc đối đầu U17 Mali ở lượt trận cuối bảng G U17 World Cup 2026, diễn ra lúc 20h ngày 26/11. Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, HLV Cristiano Roland cho biết mục tiêu của U17 Việt Nam khi tham dự giải đấu không chỉ là thi đấu mà còn hướng đến sự tiến bộ qua từng trận.

Thầy trò HLV Roland hoàn tất khâu chuẩn bị cho trận quyết đấu U17 Mali.

Nhà cầm quân người Brazil hài lòng với những gì các học trò đã thể hiện, đặc biệt là tinh thần khát khao và quyết tâm trước những đối thủ được đánh giá cao hơn. "Đến thời điểm này, các cầu thủ đã thể hiện được tinh thần khát khao và khiến người hâm mộ rất tự hào. Trước mắt chúng tôi còn một trận đấu nữa gặp đối thủ mạnh hơn rất nhiều, nên toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để một lần nữa mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ", HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Sau hai trận đấu có cường độ cao, vấn đề thể lực được xem là một trong những mối quan tâm lớn của U17 Việt Nam trước cuộc chạm trán U17 Mali. HLV Cristiano Roland thừa nhận đây là yếu tố quan trọng, nhưng bên cạnh việc hồi phục thể trạng, ban huấn luyện cũng đặc biệt chú trọng đến sự chuẩn bị về tâm lý.

"Trong bóng đá, thể lực đương nhiên rất quan trọng và là phần việc chúng tôi chú trọng. Bên cạnh thể lực, ban huấn luyện cũng chuẩn bị tâm lý cho các cầu thủ bởi mọi trận đấu với chúng tôi đều rất khó khăn. Sự nỗ lực vượt qua đối thủ, vượt qua mọi tình huống bóng, dám chơi dũng cảm và mạnh mẽ là yếu tố then chốt.

Chúng tôi đã lên kế hoạch hồi phục và chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Nếu không đạt 100% thể trạng, đội chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng tinh thần vượt khó và thi đấu cống hiến là điều chắc chắn", HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

Nhà cầm quân người Brazil cũng muốn các cầu thủ giữ được sự dũng cảm, mạnh mẽ và không ngại đối đầu trong những tình huống khó khăn. Theo HLV Cristiano Roland, bóng đá đôi khi rất khắc nghiệt khi một trận đấu không tốt có thể khiến người ta quên đi những nỗ lực mà đội bóng đã thể hiện trước đó. Vì vậy, U17 Việt Nam cần tiếp tục duy trì tinh thần chiến đấu và cống hiến để mang lại niềm vui cho người hâm mộ.

HLV Cristiano Roland cảnh giác sức mạnh của U17 Mali

Đánh giá về đối thủ ở lượt trận cuối, HLV Cristiano Roland dành sự tôn trọng lớn cho U17 Mali. Đại diện châu Phi đã giành chiến thắng trong cả hai trận đầu tiên và được đánh giá là thử thách rất lớn đối với U17 Việt Nam. HLV Cristiano Roland cho biết ban huấn luyện đã nghiên cứu kỹ đối thủ, đồng thời chuẩn bị những phương án chiến thuật để các cầu thủ nhận diện điểm mạnh, điểm yếu của U17 Mali trong trận đấu.

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"Đương nhiên chúng tôi đã nghiên cứu U17 Mali. Họ là đối thủ rất mạnh với hai trận toàn thắng. Trong trận đấu, ban huấn luyện sẽ có những chỉ đạo cụ thể để các cầu thủ nhận diện những điểm có thể khai thác. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất lúc này vẫn là tinh thần đoàn kết, sự tự tin, lối chơi kiên cường, cống hiến và sự kỷ luật trong việc tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện. Đó sẽ là yếu tố mấu chốt giúp chúng tôi chơi tốt ở trận này. Tôi tin các cầu thủ sẽ có thêm một trận đấu tuyệt vời", HLV Cristiano Roland nói.

Về cơ hội vượt qua vòng bảng, HLV Cristiano Roland xem việc U17 Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trước lượt trận cuối là điều đáng tự hào. Nhà cầm quân người Brazil nhắc lại những khó khăn mà đội bóng phải đối mặt khi nằm chung bảng với ba đối thủ mạnh, đồng thời cho biết U17 Việt Nam từng không được đánh giá cao trước khi giải đấu khởi tranh.

"Được nắm quyền tự quyết tấm vé đi tiếp và vượt qua vòng bảng là điều rất đáng tự hào. Chúng tôi rơi vào bảng đấu khó khăn với ba đối thủ mạnh đại diện cho các khu vực, nơi ban đầu U17 Việt Nam bị xem là 'kẻ lót đường'. Sau hai trận đã qua, các em chiến đấu bằng tất cả khát khao và nỗ lực. Đến giờ, khi vẫn còn cơ hội, các em tiếp tục thể hiện mong muốn vươn xa hơn nữa. Tôi rất tự hào về các học trò", HLV Cristiano Roland bày tỏ.

Theo HLV Cristiano Roland, cuộc đối đầu U17 Mali sẽ là thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội để các cầu thủ tiếp tục chứng minh năng lực và bản lĩnh. Ông kỳ vọng toàn đội sẽ có màn trình diễn xứng đáng với những nỗ lực đã bỏ ra từ đầu giải. "Ngày mai sẽ là một trận chiến nữa. Khi hiểu rõ độ khó của trận đấu, các em sẽ lại khiến mọi người tự hào về màn trình diễn của mình", HLV Cristiano Roland khẳng định.