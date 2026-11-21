Nhận xét về U17 Bỉ, chiến lược gia người Brazil đánh giá đây là đội bóng có chất lượng chuyên môn và đẳng cấp vượt trội. Tuy nhiên, U17 Việt Nam đã nghiên cứu kỹ đối thủ, chủ động tìm kiếm những điểm yếu để khai thác và tạo nên bất ngờ với bàn mở tỷ số ngay phút thứ 4.

HLV Cristiano Roland tự hào về màn thể hiện của các học trò trước U17 Bỉ. Ảnh: VFF

“Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng về khả năng của đối thủ cũng như những điều có thể tận dụng trong trận đấu để ghi được những bàn thắng như vậy. Tôi rất tự hào về những gì các cầu thủ đã thể hiện trên sân. Các em đã cố gắng hết mình”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Theo ông, bàn thắng sớm khiến U17 Bỉ đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép và đưa trận đấu vào cường độ rất nhanh. Điều này khiến đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn trong việc duy trì thể lực, đồng thời để lộ khoảng trống ở hàng phòng ngự, tạo điều kiện cho đối thủ ghi bàn.

Dù bị dẫn ngược và gặp nhiều áp lực, U17 Việt Nam vẫn duy trì tinh thần chiến đấu đến cuối trận. Bàn thắng rút ngắn tỷ số của Nguyễn Lực ở phút 84 là minh chứng cho sự kiên trì và quyết tâm của các cầu thủ trẻ.

Các cầu thủ U17 Việt Nam (áo trắng) đã thi đấu tốt trước đội bóng được đánh giá là ứng cử viên vô địch. Ảnh: VFF

HLV Cristiano Roland cho rằng kết quả không phải chiến thắng nhưng màn trình diễn của đội vẫn mang đến niềm tự hào cho bóng đá Việt Nam và người hâm mộ.

Ông cũng nhấn mạnh tinh thần tập thể là nền tảng quan trọng trong xây dựng đội bóng, khi mọi cầu thủ cần hiểu rõ vai trò và trách nhiệm vì mục tiêu chung.

Sau trận đấu, ban huấn luyện sẽ phân tích những điểm mạnh, hạn chế của U17 Việt Nam, đồng thời nghiên cứu đối thủ tiếp theo để xây dựng chiến thuật phù hợp.

HLV Cristiano Roland khẳng định toàn đội sẽ tiếp tục chuẩn bị với quyết tâm giành kết quả tốt nhất ở lượt trận kế tiếp.

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Highlight U17 Việt Nam vs U17 Bỉ