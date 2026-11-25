Ngày 25/11, trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông FIFA, HLV Cristiano Roland đã có những chia sẻ về màn trình diễn của U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 World Cup 2026. Theo nhà cầm quân người Brazil, dù chưa giành được chiến thắng sau hai lượt trận đầu tiên nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn để lại nhiều dấu ấn tích cực.

HLV Cristiano Roland tự hào về màn trình diễn của U17 Việt Nam tại World Cup 2026 (Ảnh: VFF).

“Những gì các cầu thủ làm được thật phi thường. Cách họ cam kết thực hiện và hoàn thành những gì chúng tôi đã lên kế hoạch trong từng trận đấu đối với tôi là điều tuyệt vời. Với chúng tôi, lần đầu tiên có mặt tại đây thật sự rất đáng quý. Đây là cơ hội để các em học hỏi, trưởng thành và ngày càng có tính cạnh tranh cao hơn ở những giải đấu như thế này”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Trước đó, U17 Việt Nam đã có màn ra quân ấn tượng khi chỉ chịu thất bại 2-3 trước Bỉ, đội bóng vừa giành ngôi á quân U17 châu Âu 2026. Dù bị đánh giá thấp hơn, đoàn quân của HLV Cristiano Roland vẫn nhập cuộc tự tin và bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút thứ 4 nhờ pha đánh gót của Lê Sỹ Bách.

Sau đó, U17 Bỉ ghi liên tiếp ba bàn thắng để vươn lên dẫn trước 3-1. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam không bỏ cuộc và tiếp tục tìm kiếm cơ hội. Phút 84, Chu Ngọc Nguyễn Lực thực hiện cú đá phạt góc đưa bóng thẳng vào lưới đối phương, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.

Nói về màn trình diễn này, HLV Cristiano Roland cho biết: “Chúng tôi tập luyện rất nhiều. Chúng tôi biết rằng khi đưa bóng trực tiếp từ chấm phạt góc vào vòng cấm, đội sẽ gặp nhiều bất lợi do đối thủ có thể hình cao lớn hơn. Vì vậy, chúng tôi xây dựng một số bài phối hợp, tận dụng sự di chuyển và tốc độ để gây bất ngờ. Hai bàn thắng trước U17 Bỉ cho thấy phẩm chất kỹ thuật của các cầu thủ Việt Nam là rất tốt. Công việc của huấn luyện viên là đưa ra các phương án, nhưng người quyết định trên sân chính là các cầu thủ”.

Sau trận đấu với Bỉ, U17 Việt Nam tiếp tục chơi tốt khi hòa New Zealand với tỷ số 3-3. Đánh giá về màn trình diễn của các học trò, HLV Cristiano Roland cho rằng tinh thần không bỏ cuộc là yếu tố quan trọng giúp Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng đồng đội vượt qua những thời điểm khó khăn.

“Tôi nghĩ tất cả mọi người theo dõi đều thấy đó là một trận đấu giàu cảm xúc. Các cầu thủ đã thể hiện sức mạnh tinh thần và luôn vượt qua chính mình. Đó là bản chất bên trong các cầu thủ, luôn nỗ lực vượt khó, không bao giờ bỏ cuộc và luôn chiến đấu vì mục tiêu. Đối đầu với một đội bóng rất mạnh, có thể hình và thể lực vượt trội, nhưng các cầu thủ đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng, chạy hết mình như mọi khi”, nhà cầm quân người Brazil nhận xét.

HLV Cristiano Roland trong một trận đấu của U17 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Tuy nhiên, HLV Cristiano Roland cũng thừa nhận U17 Việt Nam vẫn còn những hạn chế trong cách tổ chức thi đấu và xử lý các tình huống trên sân. Nhưng ông cho rằng, điều quan trọng là toàn đội cần rút kinh nghiệm để tiếp tục cải thiện ở những trận đấu tiếp theo.

“Đôi khi sai sót xảy ra, không chỉ từ phía chúng tôi, nhưng các cầu thủ phải tiếp tục tập trung vào mục tiêu. Chúng tôi rèn luyện điều này ngay cả trong các buổi tập, tạo ra những tình huống để các em học cách không bỏ cuộc. Điều quan trọng là giữ được sự tập trung vào trận đấu, tinh thần đồng đội và chiến thuật. Các cầu thủ cần duy trì thái độ tích cực, không phản ứng giận dữ mà phải đối mặt với tình huống để tiếp tục thi đấu và chinh phục mục tiêu”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Sau hai lượt trận đầu tiên, U17 Việt Nam đang đứng thứ ba bảng G với 1 điểm. Theo lịch, U17 Việt Nam sẽ gặp Mali ở lượt trận cuối lúc 20h ngày 26/11.