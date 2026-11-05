HLV Cristiano Roland tin U17 Việt Nam đủ sức vượt qua vòng bảng World Cup 2026

Sáng 5/11, U17 Việt Nam hoàn thành buổi tập cuối cùng tại Hà Nội trước khi sang UAE tập huấn, chuẩn bị cho vòng chung kết U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar. Chia sẻ với truyền thông trước ngày lên đường, HLV Cristiano Roland bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của các học trò, đồng thời khẳng định mục tiêu vượt qua vòng bảng hoàn toàn có thể thực hiện nếu toàn đội thi đấu với quyết tâm cao nhất.

HLV Roland tự tin cùng U17 Việt Nam hướng đến World Cup 2026.

“Tôi luôn nói với cầu thủ U17 Việt Nam là hãy tham vọng, hãy tích cực trong mọi việc chúng ta làm. U17 Việt Nam khao khát vượt qua vòng bảng. Tại World Cup, mỗi trận đấu sẽ như một trận chung kết, nên cầu thủ luôn cố gắng hết mình.

Từ đó, tích lũy và chắt chiu từng điểm số có được. U17 Việt Nam có thể đạt mục tiêu nếu nỗ lực hết mình. Hãy dồn tâm trí và nỗ lực cho từng trận đấu, từng cột mốc phải bước qua”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Tại U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đối thủ Bỉ, New Zealand và Mali. Đây đều là những đội bóng có chất lượng và sở hữu nhiều cầu thủ được đào tạo trong môi trường bóng đá phát triển. Theo lịch, U17 Việt Nam sẽ gặp Bỉ vào ngày 20/11, New Zealand ngày 23/11 và Mali ngày 26/11.

Đánh giá về những đối thủ sắp tới, HLV Cristiano Roland thừa nhận các cầu thủ Việt Nam có những hạn chế nhất định về thể hình và thể lực. Tuy nhiên, ông cho rằng sự khác biệt này không đồng nghĩa với việc U17 Việt Nam không có cơ hội cạnh tranh. Theo chiến lược gia người Brazil, điều quan trọng là các cầu thủ phải biết tận dụng những phẩm chất tốt nhất của mình. “Tận dụng tốc độ chính là chìa khóa để tạo nên sự khác biệt”, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

Ông giải thích rằng U17 Việt Nam cần thi đấu thông minh, hạn chế những tình huống tranh chấp trực diện và chủ động hơn trong cách xử lý bóng. Các cầu thủ phải đưa ra quyết định nhanh, chuyền bóng hợp lý và xử lý tình huống gọn gàng để hạn chế bất lợi về thể hình khi đối đầu với đối phương.

Bên cạnh đó, ban huấn luyện cũng xây dựng những phương án chiến thuật riêng khi đối đầu với Bỉ, New Zealand và Mali. Theo HLV Roland, toàn đội cần chuẩn bị kỹ lưỡng cả trong những thời điểm có bóng lẫn không có bóng.

U17 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho World Cup 2026 (Ảnh: VFF).

Về quá trình chuẩn bị, HLV Cristiano Roland cho biết U17 Việt Nam đã trải qua 7 tuần tập luyện và có những tiến bộ đáng ghi nhận. “U17 Việt Nam đến thời điểm hiện tại đáp ứng được cường độ và tiêu chuẩn thi đấu ở World Cup. Các cầu thủ có thể tuân thủ những gì ban huấn luyện đề ra. Tuy nhiên, giai đoạn chuẩn bị vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi còn một khoảng thời gian ở UAE, các cầu thủ đang cố gắng từng ngày. Tôi tin là đến vòng bảng World Cup 2026, U17 Việt Nam sẽ có thể trạng tốt nhất”, thuyền trưởng U17 Việt Nam khẳng định.

Bên cạnh công tác chuyên môn, HLV Cristiano Roland cũng đang tiến hành rà soát lực lượng để chốt danh sách chính thức tham dự World Cup. Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ rút gọn danh sách từ 28 xuống còn 25 cầu thủ cho chuyến tập huấn tại UAE. Sau đó, ban huấn luyện tiếp tục lựa chọn 21 gương mặt tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026.

HLV Roland khẳng định các cầu thủ đều đã được thông báo về quá trình tuyển chọn. Ông yêu cầu từng thành viên phải nỗ lực trong mỗi buổi tập và trận đấu để cạnh tranh cơ hội góp mặt tại giải đấu. Ngoài mục tiêu chuyên môn, nhà cầm quân người Brazil cũng muốn các học trò thể hiện được bản sắc của bóng đá Việt Nam tại sân chơi thế giới.