Trong buổi tập cuối cùng của U17 Việt Nam trước trận ra quân bảng G gặp U17 Bỉ, HLV Cristiano Roland chia sẻ về quá trình chuẩn bị và gửi thông điệp tới các học trò trước lần đầu góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi U17.

Theo HLV Cristiano Roland, hai tháng qua là giai đoạn quan trọng để đội tuyển hoàn thiện sự chuẩn bị. Dù ý thức rõ đẳng cấp của các đối thủ, ông cho rằng điều cần thiết nhất lúc này là các cầu thủ thể hiện được năng lực và thi đấu với tinh thần tốt nhất.

“Trong trận ra quân, tôi chỉ muốn các cầu thủ thể hiện tốt nhất, chơi hết mình. Khi trận đấu kết thúc, dù kết quả như thế nào, chúng tôi cũng sẽ tự hào về những gì đã làm”, ông chia sẻ.

Nhà cầm quân người Brazil cũng thường xuyên nhắc các học trò trân trọng và tận hưởng cơ hội lần đầu dự World Cup. Ông muốn các cầu thủ ra sân với tâm thế tự tin, vui vẻ, thay vì để áp lực thành tích ảnh hưởng đến màn trình diễn.

“Cơ hội đến với giải đấu lần này có thể là cơ hội duy nhất đối với các em. Vì vậy, tôi muốn các em luôn cảm thấy hân hoan và tự hào khi chơi bóng. Một trong những điều tôi dặn các cầu thủ mỗi ngày là phải cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và thoải mái khi thi đấu. Trên hết, các em cần có sự tự tin để chơi hết mình”, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

Bên cạnh yếu tố tâm lý, ông cũng đề cập đến khoảng cách về trình độ giữa bóng đá châu Á và sân chơi World Cup. U17 Việt Nam cần giữ bản sắc trong lối chơi, đồng thời cải thiện tốc độ xử lý, chất lượng phối hợp và cường độ thi đấu. Ban huấn luyện cũng chú trọng giúp cầu thủ giữ cân bằng tâm lý, không để một sai sót làm ảnh hưởng đến phần còn lại của trận đấu.

HLV Cristiano Roland yêu cầu toàn đội tuân thủ đấu pháp, duy trì tinh thần tích cực và không bỏ cuộc trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Trước mắt, U17 Việt Nam chỉ tập trung cho trận gặp U17 Bỉ.

“Tôi muốn các em cảm thấy hân hoan, hạnh phúc khi thực hiện những chiến lược và chiến thuật mà ban huấn luyện chuẩn bị. Chúng tôi biết các đối thủ đều là những đội bóng hàng đầu ở châu lục của họ, nhưng toàn đội cần tự tin và tuân thủ lối chơi đã đề ra”, ông nói.

U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Bỉ lúc 20h ngày 20/11 (giờ Việt Nam) tại bảng G. Đây là trận đấu mở màn hành trình lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở VCK FIFA U17 World Cup của thầy trò HLV Cristiano Roland.

Cổ vũ đội tuyển U17 Việt Nam tại VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn