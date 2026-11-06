HLV Cristiano Roland gọi thêm 7 cầu thủ cho U.17 Việt Nam

Người ta nói Ronaldo là gánh nặng của đội tuyển Bồ Đào Nha, họ lại nói anh hay tự ái và “công cao lấn chủ” là đại kỵ… Nhưng khi CR7 tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, đã có những chia sẻ tiếc nuối: Giá mà huấn luyện viên Jorge Jesus biết trân trọng anh.