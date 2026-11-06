HLV Cristiano Roland gọi thêm 7 cầu thủ cho U.17 Việt Nam
HLV Cristiano Roland đã triệu tập 29 cầu thủ U.17 Việt Nam, trong đó có 7 gương mặt mới, nhằm hoàn thiện lực lượng chuẩn bị cho VCK FIFA U.17 World Cup 2026 tại Qatar.
7 cầu thủ được bổ sung gồm hai thủ môn Nguyễn Thái Sơn (Hà Nội), Nguyễn Việt Dũng (PVF); ba hậu vệ Trần Xuân Toàn (Công an Hà Nội), Bùi Trung Hiếu (PVF), Phùng Quang Danh (Thể Công Viettel) và hai tiền vệ Nguyễn Trọng Phong (PVF), Tạ Đình Phong (SHB Đà Nẵng).
Nòng cốt đội hình U.17 Việt Nam vẫn là những gương mặt góp công giúp thầy trò HLV Cristiano Roland lần đầu giành quyền tham dự World Cup.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/hlv-cristiano-roland-goi-them-7-cau-thu-cho-u17-viet-nam-post360581.html