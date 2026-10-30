HLV Cristiano Roland: FIFA U17 World Cup không phải đích đến cuối cùng

Huấn luyện viên Cristiano Roland. (Nguồn: VFF)

Sau khi cùng Đội tuyển U17 Việt Nam trở về từ chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, huấn luyện viên Cristiano Roland đã có buổi trả lời phỏng vấn, chia sẻ về quá trình chuẩn bị của đội tuyển trước thềm vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026.

Nhà cầm quân người Brazil đánh giá cao sự hỗ trợ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), qua đó tạo điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện chuyên môn.

Huấn luyện viên Cristiano Roland cho biết Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tạo điều kiện để đội tuyển có môi trường chuẩn bị phù hợp, đáp ứng các yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện.

“VFF đã mang đến các chuyến tập huấn quốc tế, giúp cầu thủ cọ xát, giao hữu với các đội mạnh. U17 Việt Nam đã đá 3 trận với đối thủ hơn tuổi ở Hàn Quốc. Họ đá ở cường độ cao, giúp cầu thủ có kinh nghiệm quý báu cho World Cup,” huấn luyện viên Cristiano Roland chia sẻ.

Trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, U17 Việt Nam đã thi đấu 3 trận đấu tập với các đối thủ có chất lượng chuyên môn cao. Đội lần lượt gặp U18 Seoul FC, U18 Cheonan FC và Shinpyeong, qua đó có thêm cơ hội kiểm nghiệm lực lượng, rèn luyện khả năng thích nghi với cường độ thi đấu cao và hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào sân chơi thế giới.

U17 Việt Nam thi đấu trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. (Nguồn: VFF)

Theo ông Cristiano Roland, giá trị của những trận đấu này không đơn thuần nằm ở kết quả. Các đối thủ có thể không vượt trội về tỷ số, nhưng lại sở hữu nền tảng thể chất tốt và tạo ra nhiều thử thách trong quá trình thi đấu. Đây là điều kiện cần thiết để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng thích nghi trước khi bước vào sân chơi thế giới.

Huấn luyện viên Cristiano Roland cũng bày tỏ sự trân trọng trước những hỗ trợ kịp thời và sự quan tâm, đầu tư của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. “VFF đã tạo điều kiện tốt nhất cho U17 Việt Nam, đáp ứng mọi đòi hỏi, yêu cầu của ban huấn luyện. Cảm ơn lãnh đạo VFF đã luôn đồng hành, hỗ trợ U17 Việt Nam,” ông Cristiano Roland chia sẻ.

Nhà cầm quân người Brazil cho rằng sự đầu tư và đồng hành cần được nhìn nhận trong mối quan hệ lâu dài giữa thành quả chuyên môn và định hướng phát triển bóng đá trẻ.

“Chúng tôi cũng hiểu vai trò của mình, hiểu rằng U17 Việt Nam đá tốt thì VFF sẽ đầu tư thêm nữa cho tương lai. Khi bóng đá trẻ được chăm chút, bóng đá Việt Nam sẽ có nền tảng vững vàng,” ông nhấn mạnh.

Từ góc nhìn của huấn luyện viên Cristiano Roland, FIFA U17 World Cup không phải đích đến cuối cùng của thế hệ cầu thủ này. Đây là một bước tiến quan trọng, mở ra cơ hội tích lũy kinh nghiệm quốc tế, nhưng hành trình phát triển để vươn tới đội tuyển quốc gia vẫn còn nhiều thử thách.

Để những cầu thủ đang thi đấu ở cấp độ U17 có thể trở thành nhân tố quan trọng của đội tuyển Việt Nam trong 5-10 năm tới, các em cần được thi đấu thường xuyên, tiếp tục tích lũy kinh nghiệm và có điều kiện phát triển toàn diện. Trong đó, việc VFF chú trọng khoa học thể thao, dinh dưỡng và nâng cao nền tảng thể chất sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình trưởng thành của cầu thủ.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam có một ngày nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Dự kiến, đội sẽ sang UAE từ ngày 6/11 để tập huấn và thi đấu giao hữu.

Theo ông Cristiano Roland, mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo là duy trì cường độ thi đấu đã đạt được tại Hàn Quốc, đồng thời hoàn thiện thể trạng và thể lực để các cầu thủ có điểm rơi phong độ tốt nhất cho trận ra quân tại FIFA U17 World Cup 2026.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại giải U17 World Cup 2026.

Tại vòng chung kết U17 World Cup 2026, đội tuyển U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đối thủ U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali.

Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Bỉ ở trận ra quân vào ngày 20/11. Tiếp đến, thầy trò ông Cristiano Roland sẽ lần lượt chạm trán U17 New Zealand (ngày 23/11) và U17 Mali (ngày 26/11).

Giải đấu tại Qatar sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển U17 Việt Nam góp mặt tại sân chơi FIFA U17 World Cup, đánh dấu cột mốc đáng chú ý của bóng đá trẻ Việt Nam./.