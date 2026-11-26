U17 Việt Nam đã phải dừng bước tại U17 World Cup 2026 sau thất bại trước Mali, nhưng điều đọng lại sau trận đấu không chỉ là kết quả. Hình ảnh HLV Cristiano Roland bật khóc sau khi gửi những lời động viên đến các học trò khiến người hâm mộ không khỏi xúc động.

Trong khoảnh khắc chia sẻ với các cầu thủ, nhà cầm quân người Brazil dành những lời khen đặc biệt cho tinh thần thi đấu của toàn đội. Ông nói: “Các em đã chơi rất tuyệt vời để mọi người tự hào. Cảm ơn các em”.

U17 Việt Nam bị loại, nhưng lời chia sẻ của HLV Cristiano Roland vẫn khiến tất cả xúc động. Ảnh: VFF

HLV Cristiano Roland tiếp tục nhấn mạnh những gì U17 Việt Nam thể hiện tại giải đấu thực sự đáng trân trọng. Ông tin rằng các cầu thủ sẽ còn tiến xa nếu tiếp tục giữ được khát khao và tinh thần nỗ lực.

“Những gì chúng ta thể hiện được là thực sự tuyệt vời. Chắc chắn tương lai các em, nếu tiếp tục cố gắng, sẽ tỏa sáng. Luôn luôn cố gắng, luôn luôn khát khao thì sẽ làm được. Chúng ta sẽ đưa Việt Nam vươn xa hơn nữa. Đó là mục tiêu của các em”, ông chia sẻ.

Đáng chú ý, HLV Cristiano Roland cũng nhắc đến những khó khăn mà đội tuyển phải đối mặt khi thi đấu tại World Cup. Ông nói rằng các đối thủ đều rất mạnh, trong khi điều kiện sân bãi và môi trường thi đấu của U17 Việt Nam chưa thể so sánh với những đội bóng hàng đầu.

Dẫu vậy, các cầu thủ vẫn chạy rất nhiều, nỗ lực kiểm soát bóng và chơi bóng để khiến người hâm mộ tự hào. Đó là điều khiến nhà cầm quân này trân trọng nhất sau hành trình tại giải đấu.

Sau khi nói những lời đầy tình cảm với học trò, HLV Cristiano Roland vỗ tay lên ngực rồi bật khóc. Khoảnh khắc ấy cho thấy cảm xúc của một người thầy đã đồng hành, chứng kiến các cầu thủ trẻ nỗ lực ở sân chơi lớn nhất thế giới.

U17 Việt Nam khép lại World Cup 2026 với một điểm sau ba trận, không thể giành vé vào vòng 32 đội. Tuy nhiên, trận hòa 3-3 trước New Zealand, cùng tinh thần thi đấu trước Bỉ và Mali, vẫn mang đến những trải nghiệm quý giá.

U17 Việt Nam thất bại là điều không ai mong muốn, nhưng với HLV Cristiano Roland, các học trò đã hoàn thành một hành trình đáng tự hào. Và những giọt nước mắt của ông có lẽ là lời động viên chân thành nhất dành cho một thế hệ cầu thủ vẫn còn cả chặng đường dài phía trước.