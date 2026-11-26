Tối ngày 26/11, U17 Việt Nam đã phải dừng bước tại FIFA U17 World Cup 2026 sau thất bại 0-2 trước U17 Mali ở lượt trận cuối bảng G. Sau 3 trận đấu, thầy trò HLV Cristiano Roland chỉ giành được 1 điểm từ trận hòa 3-3 trước U17 New Zealand, bên cạnh hai thất bại trước U17 Bỉ và U17 Mali.

HLV Roland bật khóc khi trò chuyện với học trò ở U17 Việt Nam.

Dù không thể giành vé đi tiếp, U17 Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng ghi nhận tại sân chơi thế giới. Đặc biệt, tinh thần thi đấu và những nỗ lực của các cầu thủ trẻ đã nhận được sự trân trọng từ ban huấn luyện.

Trong buổi nói chuyện với toàn đội sau khi khép lại hành trình World Cup, HLV Cristiano Roland đã có những chia sẻ đầy cảm xúc. Nhà cầm quân người Brazil không giấu được những giọt nước mắt khi nhìn lại những gì các học trò đã trải qua và gửi lời cảm ơn đến từng thành viên của đội bóng.

"Những gì các em đã thể hiện thực sự quá tuyệt vời! Tôi tin rằng hành trình này sẽ mang lại cho các em rất nhiều sự tự tin. Trong tương lai, nếu tiếp tục chơi bóng với tinh thần ấy, luôn nỗ lực và không ngừng cố gắng, các em chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa. Đó cũng chính là mục tiêu mà các em cần hướng tới.

U17 Việt Nam chính thức khép lại hành trình U17 World Cup 2026.

Giải đấu này là một minh chứng cho thấy các em đều có tư duy và năng lực chiến thuật rất tốt. Cả ba đối thủ đều là những đội tuyển cực kỳ mạnh. Các em cũng hiểu rằng, ở đất nước chúng ta thậm chí còn không có nhiều cái sân với điều kiện như thế này. Vậy mà các em đã thi đấu, đã chạy rất nhiều, đã nỗ lực đến những giới hạn của mình.

Các em đã biết cách kiểm soát trận đấu, biết cách chơi bóng và khiến tất cả mọi người có thể tự hào. Cảm ơn các em! Thành thật cảm ơn các em rất nhiều!", HLV Cristiano Roland xúc động nói trong nước mắt với toàn đội U17 Việt Nam tại Qatar.

Những giọt nước mắt của HLV Cristiano Roland cho thấy tình cảm và sự trân trọng mà ông dành cho các học trò sau hành trình đặc biệt tại FIFA U17 World Cup 2026. Dù kết quả chưa đáp ứng được kỳ vọng, giải đấu tại sân chơi thế giới sẽ là trải nghiệm quý giá để các cầu thủ trẻ U17 Việt Nam trưởng thành hơn.

Với HLV Cristiano Roland, điều quan trọng không chỉ nằm ở kết quả thắng thua mà còn là những gì các học trò học hỏi được, bản lĩnh được tôi luyện và sự tự tin có thêm sau khi đối đầu với những đội bóng hàng đầu thế giới.