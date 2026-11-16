HLV Cộng hòa Kyrgyz đánh giá cao Đình Bắc và đội tuyển Việt Nam

Trước cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam, HLV Urmat Abdukaimov cho biết; ông đã theo dõi trận đấu giữa Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa, cùng một số trận gần đây của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

HLV Urmat Abdukaimov của Cộng hòa Kyrgyz đánh giá cao Đình Bắc và Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.

Theo đánh giá của nhà cầm quân người Cộng hòa Kyrgyz, đội tuyển Việt Nam có tổ chức tốt trong cả tấn công lẫn phòng ngự, sở hữu nhiều cầu thủ có chất lượng chuyên môn và là đối thủ đáng chú ý. Ông xem cuộc đối đầu sắp tới là cơ hội để đội bóng của mình kiểm chứng năng lực.

Đáng chú ý, khi được hỏi về cầu thủ Việt Nam gây ấn tượng, HLV Urmat Abdukaimov đã nhắc đích danh tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Ông dành sự đánh giá tích cực cho chân sút trẻ này, đồng thời nhận định Đình Bắc thuộc nhóm những tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Nhà cầm quân này cũng cho rằng đội tuyển Việt Nam đang có những thay đổi về lực lượng, tạo cơ hội để các cầu thủ trẻ thể hiện năng lực trước ban huấn luyện.

Tuy nhiên, điều đó không khiến ông đánh giá thấp đối thủ. Ngược lại, HLV Urmat Abdukaimov dự báo đây sẽ là trận đấu khó khăn và đội tuyển Cộng hòa Kyrgyz cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Để có thêm thông tin về bóng đá Việt Nam, HLV Urmat Abdukaimov tiết lộ đã trao đổi với trung vệ Odilzhon Abdurakhmanov, cầu thủ đang thi đấu trong màu áo CLB Thanh Hóa tại V.League.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc sẽ dẫn dắt hàng công ĐT Việt Nam trận đấu gặp Cộng hòa Kyrgyz. Ảnh: HH.

Theo ông, Abdurakhmanov có sự am hiểu về bóng đá Việt Nam, đang duy trì phong độ tốt và hiện giữ vai trò đội trưởng CLB Thanh Hóa. Nhà cầm quân người Cộng hòa Kyrgyz cũng đánh giá cao chất lượng chuyên môn của V.League, đồng thời cho rằng đội tuyển nước này may mắn khi có một cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu tại Việt Nam trong đội hình.

Những chia sẻ của HLV Urmat Abdukaimov cho thấy đội tuyển Cộng hòa Kyrgyz đã có sự chuẩn bị nhất định về chuyên môn và thông tin đối thủ trước cuộc chạm trán sắp tới.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Cộng hòa Kyrgyz sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 17/11 trên sân vận động Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình, thuộc lượt trận cuối Casper Cup 2026.

Đây được xem là bài kiểm tra đáng chú ý đối với thầy trò HLV Kim Sang Sik trong quá trình hoàn thiện lực lượng và lối chơi.