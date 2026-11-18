Sự quá tải của các trụ cột đang trở thành bài toán nan giải đối với CLB Công an Hà Nội (CAHN) trong giai đoạn khốc liệt của mùa giải 2026/27. Và tâm điểm của sự chú ý lúc này dồn cả vào tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc.

Tối qua (17/11), chân sút sinh năm 2004 vừa cày ải trọn vẹn 90 phút trong trận giao hữu mà đội tuyển Việt Nam để thua Kyrgyzstan với tỷ số 1-2. Và đây đã là trận đấu chính thức thứ 48 của Đình Bắc tính từ đầu năm 2026 trên mọi cấp độ từ đội tuyển quốc gia, U23 cho đến màu áo CLB.

Đây là mật độ tương đương với một cầu thủ hàng đầu tại châu Âu. Với mật độ thi đấu dày đặc như vậy, khả năng ra sân của anh trong cuộc đối đầu quan trọng giữa CAHN và Johor DT tại lượt trận thứ hai bảng B Cúp C1 Đông Nam Á (ngày mai - 19/11) đang bị đặt một dấu hỏi lớn.

HLV Mano Polking thẳng thắn thừa nhận đây là một câu chuyện nhạy cảm bởi Đình Bắc là tài năng trẻ nhận được nhiều sự kỳ vọng và yêu mến từ người hâm mộ cả nước. Nhưng ông không thể không giữ chân cho cậu học trò.

Đình Bắc là trụ cột của CLB lẫn đội tuyển quốc gia

"Tôi muốn hỏi mọi người rằng tôi nên làm gì để tốt nhất cho cầu thủ khi CAHN đang trải qua lịch trình dày đặc đến thế. Tôi cần bảo vệ công việc của mình, tôi cần lực lượng mạnh nhất. Đình Bắc sở hữu nền tảng thể lực rất tốt, nhưng cậu ấy là con người chứ không phải cỗ máy. Cậu ấy cần được nghỉ ngơi. Tôi không thể làm hại Đình Bắc, và tất cả chúng ta không thể vắt kiệt sức lực của cậu ấy", HLV Polking nói.

HLV Polking khẳng định đội tuyển quốc gia luôn giữ vị thế quan trọng hơn câu lạc bộ. Do vậy, trên cương vị thuyền trưởng của CAHN, chiến lược gia sinh năm 1976 buộc phải tính toán những phương án tối ưu.

CAHN chính là đội bóng Việt Nam phải cày ải nhiều nhất kể từ đầu mùa giải 2026/27. Họ phải căng sức trên tới 5 mặt trận khác nhau, trọng tâm là LPBank V.League 1 và AFC Champions League Elite. Hệ quả tất yếu là hàng loạt ngôi sao như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh hay Lê Phạm Thành Long đều rơi vào tình trạng suy giảm thể lực.

HLV Polking nói: "Chúng tôi sắp phải chơi 10 trận trong 40 ngày. Rất khắc nghiệt. Đội đã trở lại tập luyện bình thường, nhưng vẫn còn một số cầu thủ chấn thương". Khá may mắn cho Công an TPHCM và bóng đá Việt Nam là vòng chung kết Asian Cup 2027 bị hoãn gần 1 năm. Điều chỉnh này tạo điều kiện để ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam điều chỉnh kế hoạch nhân sự, giúp nhóm cầu thủ kể trên có quãng nghỉ quý giá.